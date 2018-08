Lecciones de VAR

Los 48.446 espectadores que presenciaron anoche el Real Madrid – Getafe en el Santiago Bernabéu se encontraron en su asiento una nota con los principios básicos del VAR, que se ha repartido esta jornada en todos los estadios de Primera División. Visto lo visto un par de horas más tarde en ‘Estudio estadio’, se puede decir que había 48.446 personas con mayor autoridad para hablar del sistema de videoarbitraje que algunos de los tertulianos del programa.

Supongo que ha sido igual en todos los estadios. En el Bernabéu, 80.000 panfletos para explicar el VAR al público para el estreno en Liga. Antes del partido se contará por megafonía. pic.twitter.com/UOmUUjnw37 — Alberto Lambea (@AlbertoLambea) 19 de agosto de 2018

“No me gusta el VAR. Ni a mí ni a millones de españoles. ¿Sabes quién quiere el VAR? Los antimadridistas”, dijo Roberto Gómez. “El VAR no va a arreglar nada. Va a enredar, va a liarla”, añadió Pedro Pablo San Martín, que dio con la clave acto seguido: “Hoy ya he visto cosas que no entiendo”. Denostar algo es mucho más cómodo que tratar de comprenderlo.

En los últimos meses, LaLiga ha organizado varias sesiones formativas por las que pasaron (pasamos) decenas de periodistas. Entre ellos no estaba Roberto Gómez, que durante el programa lanzó varias burlas a quienes sí habían asistido al curso, y me atrevería a decir que tampoco San Martín, que al menos no trató de boicotear los intentos de otros tertulianos para explicar el VAR, como hizo Gómez a gritos cada vez que tuvo ocasión.

“Ya está bien el rollo ese de que vosotros sois los progres porque no opinamos como vosotros. ¡Ser [sic] un poco demócratas! Respetar [sic] las opiniones como yo respeto muchas veces las vuestras, que son incongruentes”, soltó el autoproclamado mejor reportero deportivo español.

El VAR es un asunto novedoso, incluso revolucionario, y algo complejo. Durante algunos meses requerirá de explicaciones nítidas a los aficionados. En cada una de sus intervenciones, Gómez demostró no ya su ignorancia sino su despreocupación absoluta sobre la materia. Una aptitud y una actitud impropias de un profesional requerido por la televisión pública española, en la que sin embargo seguirá colaborando como si nada.

Se puede cuestionar el VAR, faltaría más. De forma razonada, a poder ser. “Dad un argumento de por qué no os gusta”, pidió Lorena González a San Martín y Gómez. Y este último le dio uno inapelable: “Pues porque no me gusta”.

En su columna de hoy en ‘Marca’, por cierto, dice justo lo contrario: