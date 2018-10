#Nodcast #77 – El año horrible de Luka Modric

Algunos profesionales de la tertulia futbolística se burlaron de las quinielas que daban al centrocampista croata como favorito para llevarse el premio The Best de la FIFA, que ha recogido esta semana en una gala que sigue pillando en fuera de juego a los opinadores españoles.

Artistas invitados (por orden de aparición): Josep Pedrerol, José Antonio Martín Otín ‘Petón’, [Cabecera: Paco García Caridad, Juanma Castaño, Javier Herráez, José Ramón de la Morena, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Gonzalo Miró, David Sánchez, Gianni Infantino, Idris Elba, Luka Modric, José Ramón de la Morena, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Manu Carreño, Joseba Larrañaga, Juan Carlos Rivero, Carlos Carpio, Antonio Romero, Pedja Mijatovic, Antón Meana, Santiago Segurola, Quim Domènech, Antonio Esteva, Joaquín Maroto, Paco González, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Edu Aguirre, Manolo Lama, Elías Israel, Axel Torres, Juan Gato, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Juan Castro (as robot), Nira Juanco, Manuel Esteban ‘Manolete’, Paco García Caridad, Tomás Roncero, Rafael Sahuquillo, Juanma Rodríguez, Jaime Rodríguez. [Bonus track: Pedro Pablo San Martín, Juan Carlos Rivero, Gonzalo Miró]

Fuentes: Gala The Best (Mega), A diario (Radio Marca), El transistor (Onda Cero), El larguero (Cadena Ser), El partidazo de Cope, Estudio estadio (Teledeporte), Al primer toque (Onda Cero), El chiringuito de jugones (Mega), La prórroga del Golazo (Gol), El tercer tiempo (Movistar+), El primer palo (Es Radio), Gala The Best (Teledeporte).

Banda sonora:

· ‘Tom’s Diner‘, Suzanne Vega. (‘Solitude Standing’, 1987).

· ‘Werewolves Of London‘, Warren Zevon. (‘Excitable Boy’, 1978).

· ‘Don’t Look Back in Anger‘, Oasis (‘(What’s the Story) Morning Glory?’, 1995).

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes o iVoox, con nuevos episodios cada lunes. Puedes escucharlos desde un día antes en esta web y en la de Spainmedia Radio.

Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.