#Nodcast #78 – Los periodistas no entienden el VAR

La polémica arbitral tras el derbi madrileño nos ha servido al menos para comprobar que una gran parte de la prensa presuntamente especializada desconoce cómo se aplica el videoarbitraje, aunque por supuesto eso no impide a muchos sentar cátedra.

Artistas invitados (por orden de aparición): Teresa Baca, Rafael Sahuquillo, [Cabecera: Paco García Caridad, Antonio Sanz, Javier Herráez, Juanma Castaño, José Ramón de la Morena, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] [Previously: José Ramón de la Morena, Carlos Velasco Carballo, Julio Pulido, Isaac Fouto, Manolo Lama, Emilio Pérez de Rozas, Juanma Castaño], Roberto Gómez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Antonio Sanz, Raúl Varela, Antonio Ruiz, David Sánchez, Vicente Ortega, José Luis Sánchez, Antonio Jesús Merchán, Josep Pedrerol, Eduardo Iturralde González, Juan Castro, José Manuel Monje, Tomás Roncero, Pablo López, Louis van Gaal, Ramón Álvarez de Mon, Roberto Palomar, José María Giménez, José Manuel Oliván, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Gonzalo Miró, Isaac Fouto, Marcos López, Julio Pulido, Miguel Martín Talavera, Sergio Ramos, [Bonus track: Matías Prats, Luis Enrique Martínez, Pablo García Cuervo, Javier Herráez, Joaquin Maroto] José Ramón de la Morena.

Fuentes: Directo Marca (Radio Marca), El transistor (Onda Cero), A diario (Radio Marca), Tiempo de juego (Cope), T4 (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Cadena Ser), La Sexta deportes, La prórroga del Golazo (Gol), El partidazo de Cope.

