#Nodcast #85 – De Gea, vete a tu pueblo… y que vuelva Casillas

Como ya le sucedió en el Mundial de Rusia 2018, la actuación del portero del Manchester United en el Croacia-España ha vuelto a ponerle en el centro de las críticas y más de un periodista reclama la vuelta de su predecesor en la Selección, a sus 37 años.

Artistas invitados (por orden de aparición): Voces inesperadas, Manu Carreño, [Cabecera: Paco García Caridad, José Manuel Monje, Javier Herráez, Juanma Castaño, José Ramón de la Morena, José Joaquín Brotons, José Damián González] [Previously: Juanma Castaño, Raúl Varela, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Fernando Burgos, José Ramón de la Morena, Marcos López, Roberto Gómez] Manolo Lama, Tomás Guasch, Alfredo Duro, Sique Rodríguez, Roberto Gómez, Quim Domènech, David Sánchez, Antón Meana, Juanma Castaño, Julio Maldonado ‘Maldini’, José Manuel Monje, Felipe del Campo, Pablo López, Pablo Pinto, Marcos López, Rocío Martínez, Àxel Torres, Antonio Romero, Julián Ávila, Gonzalo Miró, Ramón Fuentes, Jaime Rodríguez, Antonio Sanz, Juanma Rodríguez, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Edu Aguirre, Iker Casillas, Julio Pulido, Siro López. [Bonus track: Manolo Lama, Sique Rodríguez, Jesús Gallego]

Fuentes: Tiempo de juego (Cope), El transistor (Onda Cero), El golazo de Gol, A diario (Radio Marca), El larguero (Cadena Ser), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), La prórroga del Golazo (Gol), Universo Valdano (Movistar+).

Banda sonora:

· ‘Homicide‘, 999 (‘Separates’, 1978).

· ‘I Want You Back‘, The Jackson 5 (‘Diana Ross Presents The Jackson 5’, 1969).

· ‘Eye of the Tiger‘, Survivor (‘Eye of the Tiger’, 1982).

