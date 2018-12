#Nodcast #86 – Algo pasa con Isco

¿Por qué mandó Solari al malagueño a la grada del Olímpico de Roma? La prensa nos ha ofrecido explicaciones de todo tipo, deportivas y extradeportivas, y algunas de ellas también contradictorias.

Artistas invitados (por orden de aparición): Yon Cuezva, Raúl Varela, Roberto Gómez, [Cabecera: Paco García Caridad, Santiago Hernán Solari, Javier Herráez, Juanma Castaño, José Ramón de la Morena, José Joaquín Brotons, José Damián González] Juanma Castaño, Santiago Hernán Solari, Mario Torrejón, Manu Carreño, Iñaki Cano, Jesús Gallego, José Ramón de la Morena, Poli Rincón, Manolo Sanchís, Fernando Burgos, Jota Jordi, Edu Aguirre, Isco Alarcón, Javier Herráez, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Antonio Romero, Manolo Lama, Ricardo Sierra, Gonzalo Miró, Albert Luque, Emilio Contreras, Elías Israel, Paco González, Tomás Campos, Enrique Ortego, Melchor Ruiz, Julio Pulido, Antonio Esteva, Susana Guasch, Antonio García Ferreras, Roberto Palomar, Quim Domènech, Tomás Roncero.

Fuentes: A diario (Radio Marca), El partidazo (Cadena Cope), El larguero (Cadena Ser), El transistor (Onda Cero), El chiringuito de jugones (Mega), Movistar Liga de Campeones, T4 (Radio Marca).

Banda sonora:

· ‘There’s Something About Mary‘, Jonathan Richman (‘There’s Something About Mary’, 1998).

· ‘Go Away‘, Weezer (‘Everything Will Be Alright in the End’, 2014).

· ‘Problems‘, Sex Pistols (‘Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols’, 1977).

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes o iVoox, con nuevos episodios cada lunes. Puedes escucharlos desde un día antes en esta web y en la de Spainmedia Radio.

Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.