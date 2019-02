#Nodcast #94 – El VAR de la Champions sí que mola

El gol anulado al Ajax en su partido contra el Real Madrid ha convencido de las bondades del videoarbitraje a algunos periodistas que hasta ahora eran escépticos o muy críticos.

Artistas invitados (por orden de aparición): Juanma Rodríguez, Josep Pedrerol, Ramsés II, [Cabecera: Paco García Caridad, Paco Buyo, Javier Herráez, Juanma Castaño, José Ramón de la Morena, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje, Roberto Gómez] Felipe del Campo (coros), Pedro Pablo San Martín, Tomás Guasch, Paco González, Fernando Morientes, Julio Maldonado ‘Maldini’, Poli Rincón, Pedro Martín, José Mourinho, Manu Carreño, Juanma Castaño, Edu Pidal, José Ramón de la Morena, Roberto Gómez, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Quim Doménech, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Albert Luque, Gerard Piqué, Tomás Roncero, Siro López, Gonzalo Miró, Juan Carlos Rivero, Joaquín Maroto, Sergio Quirante, Sergio Ramos, Carlos Carpio, Max Cady, Paco García Caridad, Jorge D’Alessandro. [Bonus track: Manu Carreño]

Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), Tiempo de juego (Cope), El larguero (Cadena Ser), El transistor (Onda Cero), A diario (Radio Marca), Estudio estadio (Teledeporte), El partidazo de Cope.

Banda sonora:

· ‘That’s the Way (I Like it)‘, KC and the Sunshine Band (‘KC and the Sunshine Band’, 1975).

· ‘Bright Side of the Road‘, Van Morrison (‘Into the Music’, 1979).

