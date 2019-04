#Nodcast #100 – Especial centenariazo

Para celebrar esta cifra redonda, hacemos un repaso a los dos años y medio de #Nodcast: cien episodios, cien sonidos.

Artistas invitados (por orden de aparición):

0| Paco García Caridad: “La Libreta de Van Gaal”

1| Javier Ruiz Taboada, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Paco Reyes, Javier Ares: “Pisaporte” (coros)

2| Vicente Ortega y Michael Robinson: “Me la suda”

3| Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’: “¿Cómo?”

4| Albert Luque: “Vinichus”

5| Quim Domènech: “Tirad de hemeroteca”

6| Felipe del Campo: “Na na na na” (coros)

7| Edu Aguirre: “A día de hoy”

8| José Ramón de la Morena: “Que es capicúa, 7999”

9| Josep Pedrerol: “Si te lo pierdes, cometes un error”

10| Fernando Carlos y Zinedine Zidane: “No cambiaría nada”

11| Paco González: “Luis Enriqueee”

12| Manu Carreño: “Te suelto un nombre: Eusebio Sacristán”

13| Alfredo Duro y Josep Pedrerol: “¡Al carrer!”

14| Alfredo Duro y Josep Pedrerol: “Te equivocaste”

15| Tomás Roncero: “Deniz Aytekin”

16| Diego Torres: “Florentino no cree en Zidane”

17| Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Fernando Morientes, Jorge Armenteros, Pedro Martín, Paco González: “Sólo Ramos y Cristiano han ganado la Liga”

18| Paco ‘Lobo’ Carrasco y Tomás Roncero: “Con Alves habríamos sido campeones”

19| José Joaquín Brotons: “El hombre de la final es Buffon”

20| Santiago Segurola: “Es como si el tiempo no pasara por la defensa de la Juve”

21| Santiago Segurola: “La defensa de la Juve nos ha parecido al fin veterana”

22| Siro López y Juanma Castaño: “Toca mamar, señores”

23| Roberto Gómez: “Orgulloso de colaborar contigo”

24| Roberto Gómez: “Soy el mejor repotero deportivo de este país”

25| Roberto Gómez y Emilio Pérez de Rozas: “Jesús Navas tiene una oferta para entrenar en Sevilla y jugar en la Premier”

26| Fernando Ruiz y Roberto Gómez: “Milongaza”

27| Roberto Gómez: “Paco Jémez al Valencia”

28| Roberto Gómez: “Fernando Hierro a Las Palmas”

29| Roberto Gómez: “Quique Setién al Athletic”

30| Roberto Gómez: “Setién al Celta, Berizzo al Valencia y Valverde al Sevilla”

31| Adrià Albets y Jordi Mestre: “Neymar seguirá al 200 por cien”

32| Emilio Pérez de Rozas: “Es imposible arrancar a Neymar del Barcelona”

33| Víctor Lozano: “Lo de Neymar quedará en agua de borrajas”

34| José Joaquín Brotons: “El PSG no va a fichar en su vida a Neymar”

35| José Damián González: “Pedro es mejor que Neymar”

36| José Manuel Monje: “Pedrito en la frontal”

37| Antonio Esteva y Marcos López: “Paris Saint-Germain”

38| Antonio Esteva: “Bappé”

39| Roberto Gómez: “El Atlético quiere fichar a Mbappé”

40| Josep Pedrerol: “Mbappé está como loco para ir al Madrid”

41| Paco García Caridad: “De Gea y Mbappé son las tarjetas de presentación”

42| Javier Herráez: “Mbappé va a jugar en el Madrid”

43| Juanma Castaño: “Griezmann va a jugar en el Barça”

44| Alfredo Duro: “Mbappé al carrer” (montaje)

45| Roberto Gómez: “La chilena de Cristiano es quizá el mejor gol de la historia”

46| José Manuel Monje, Miguel ‘Látigo’ Serrano y Pablo Juanarena: “Pedrito en la frontal” (extended version)

47| Juanma Castaño: “Un escándalo de tamaño mundial”

48| Manu Carreño: “El Barça ya está en semifinales”

49| Ernest Folch: “Se ha terminado la eliminatoria”

50| Tomás Roncero: “Me gusta que haya sido Manolas”

51| José Damián González: “La temporada del Barça es una mierda”

52| Quim Domènech: “No vale centrarse en la Champions”

53| Axel Torres: “Desde aquí, desde aquí…”

54| Santiago Segurola: “El Bayern es un equipo envejecido”

55| Pipi Estrada: “El chamán de Zidane tiene poderes”

56| Miguel Ángel Toribio y Zinedine Zidane: “No soy supersticioso”

57| Manolo Lama: “Centra Marcelo, Bale remata”

58| Paco González: “El de la hernia”

59| José Joaquín Brotons: “Bale está discapacitado”

60| Roberto Palomar: “Bale no es apto para el fútbol de élite”

61| Germán Dobarro: “Bale es un despojo”

62| Santiago Segurola: “No me parece que Bale sepa jugar al fútbol”

63| Manolo Lama: “Es un jugador anárquico, que no se asocia”

64| Santiago Segurola: “Bale no conoce la naturaleza del juego”

65| Julio Pulido y Mario Torrejón: “Yo a Bale no le pondría nunca”

66| Carlos Javier Bustillo y Roberto Gómez: “Cristiano se queda”

67| Manu Carreño: “Dudo mucho que cambie la delantera”

68| Manolo Lama: “A día de hoy”

69| José Ramón de la Morena: “Si van a traspasar a Higuaín, tú me dirás”

70| Edu Aguirre: “Como madridista, es el día más triste de mi vida”

71| José Ramón de la Morena: “Zidane no se va ni con agua caliente”

72| Vicente Azpitarte y Federico Jiménez Losantos: “Zidane, a la Juventus”

73| Juanma Castaño y Paco González: “¿Les parece ético?”

74| Emilio Pérez de Rozas: “El señorío del Madrid se ha acabado”

75| Manolo Lama: “Lo que no han conseguido los Jordis a lo mejor lo consigue este lío”

76| Roberto Gómez: “Esto es un tema de estado”

77| Marcos López: “Es una bomba nuclear”

78| Paul Tenorio: “El mejor partido en 15 años”

79| Josep Pedrerol: “Este Madrid de Lopetegui juega muy bien”

80| Josep Pedrerol: “El entrenador que más gusta es Mourinho”

81| Edu Pidal y Héctor Fernández: “El Madrid presentará mañana a Antonio Conte”

82| Juanma Castaño: “Solari no”

83| Tomás Roncero: “Hemos silenciado el Camp Nou, el Wanda y el Johan Cruyff Arena”

84| José Ramón de la Morena: “Sandro al Madrid”

85| Manu Carreño: “Diego Costa a la liga china”

86| Roberto Gómez: “No me costa”

87| José Ramón de la Morena: “Theo al Barça y Jordi Alba al Atlético”

88| Roberto Gómez: “El Barça negocia con Marcos Alonso y Odriozola”

89| Manolo Lama: “El Atlético no ha estado hábil con Vitolo”

90| Pipi Estrada: “Mourinho tiene 300 millones para fichar”

91| Roberto Gómez: “Verratti y Mbappé al Atlético”

92| David Alonso: “Lewandowski al Real Madrid”

93| Yago de Vega: “La primera opción del Madrid es Kane”

94| Manu Carreño: “La opción del Madrid es Neymar”

95| Poli Rincón: “Yo me traía a Kane, Hazard y Mbappé”

96| Manu Carreño: “Hazard al Madrid en invierno”

97| Pipi Estrada: “Florentino me ha encargado que busque casa a Kepa”

98| Manu Carreño: “Morata ya es un diablo rojo”

99| Roberto Gómez: “Morata se va”

100| Roberto Gómez: “Morata se queda”

Banda sonora:

· Masculino singular, Rosendo (Veo, veo… mamoneo!!, 2002).

· Celebration, Kool & The Gang (‘Celebrate!’, 1980).

· Mmm Mmm Mmm Mmm, Crash Test Dummies (‘God Shuffled His Feet’, 1993).

· Little green bag, George Baker Selection (1969).

· Hit the Road Jack, Ray Charles (1961).

· Always Look on the Bright Side of Life, Eric Idle (Life of Brian, 1979).

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes o iVoox, con nuevos episodios cada domingo a las 19.00. Puedes escucharlos también en esta web y en la de Spainmedia Radio.

Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.