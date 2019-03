#Nodcast #96 – La Copa del Rey ya no interesa

Tras la eliminación del Real Madrid a manos del FC Barcelona, muchos periodistas y tertulianos prefieren pasar página y centrarse en la Champions League, la única competición que resta esta temporada al equipo blanco.

Artistas invitados (por orden de aparición): Josep Pedrerol, Paco Buyo, Cristóbal Soria, Tomás Roncero, [Cabecera: Paco García Caridad, Iñaki Cano, Javier Herráez, Juanma Castaño, José Ramón de la Morena, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje, Roberto Gómez] [Previously: Juan Castro, Félix Monclús] Alfredo Duro, Edu Aguirre, Amalio Moratalla, Ernest Folch, Paco García Caridad, Paco González, Rubén Uría, David Bernabéu, Pepe Herrero, David Sánchez, Siro López, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Roberto Gómez, Lorena González, Xavi Díaz, Roberto Palomar, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Tomás Guasch, Juanma Castaño, Julio Salinas, José Luis Sánchez, Edwin Congo, Juan Carlos Rivero, Pablo López, Raúl Varela, Raúl Rojo, Quim Domènech, Juanma Rodríguez, Iñaki Cano, Juan Castro, Félix Monclús, Nira Juanco, Albert Luque, Manu Carreño, Felipe del Campo (coros).

Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), A diario (Radio Marca), El golazo de la mañana (Gol), El partidazo de Cope, La prórroga del Golazo (Gol), Estudio estadio (Teledeporte).

Banda sonora:

· ‘Sweet Home Alabama‘, Lynyrd Skynyrd (‘Pronounced ‘lĕh-‘nérd ‘skin-‘nérd’, 1973).

· ‘Under the Bridge‘, Red Hot Chili Peppers (‘Blood Sugar Sex Magik’, 1991).

· ‘Paint It Black‘, The Rolling Stones (‘Shine a Light’, 1966).

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes o iVoox, con nuevos episodios cada lunes. Puedes escucharlos desde un día antes en esta web y en la de Spainmedia Radio.

Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.