#Nodcast #98 – Zidane, jugada maestra

El regreso del entrenador francés parece haber acabado de golpe con la crisis del Real Madrid, aunque sirve para poner de manifiesto otra crisis: la de credibilidad de los medios de comunicación deportivos, a muchos de los cuales les pilló una vez más por sorpresa.

Artistas invitados (por orden de aparición): Manu Carreño, Manuel Esteban ‘Manolete’, [Cabecera: Paco García Caridad, Juanma Rodríguez, Javier Herráez, Juanma Castaño, José Ramón de la Morena, Zinedine Zidane, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] [Previously: Pipi Estrada] José Ramón de la Morena, Josep Pedrerol, Zinedine Zidane, Nacho Peña (solista), Edwin Congo, Juanma Castaño, Mónica Marchante, Joseba Larrañaga, Manolo Lama, Antonio Ruiz, Iñaki Cano, Roberto Gómez, Roberto Palomar, Elías Israel, Capi, Edu Aguirre, Pedro Pablo San Martín, Jesús Gallego, Tomás Roncero, Gonzalo Miró, José Manuel Oliván, Raúl Varela, Óscar Pereiro, Carme Barceló, Tomás Guasch, Siro López, Paul Tenorio, Carlos Toro, Santiago Segurola, Cristóbal Soria, José Joaquín Brotons, Diego Torres, Juanma Cueto, Rocío Delgado, Javier Callejo, Paco González, Mario Torrejón, Antonio Romero, Paco Buyo, Pipi Estrada, Vicente Azpitarte, Federico Jiménez Losantos, Pablo Parra, Edu García, Miguel Ángel Toribio. [Bonus track: Alfredo Martínez, Jordi Alba, José Ramón de la Morena]

Fuentes: El larguero (Cadena Ser), T4 (Radio Marca), Jugones (La Sexta), Deportes Cuatro, El chiringuito de jugones (Mega), El partidazo de Cope, A diario (Radio Marca), Estudio estadio (Teledeporte), El transistor (Onda Cero), Telenoticias (Telemadrid), El golazo de Gol, La prórroga del Golazo (Gol), Marcador (Radio Marca).

Banda sonora:

· Felizidane, Nacho Peña (El chiringuito de jugones, 2017).

· My Brave Face, Paul McCartney (Flowers in the Dirt, 1989).

· Jump, Van Halen (1984, 1984).

· Easy, Commodores (Commodores, 1977).

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes o iVoox, con nuevos episodios cada lunes. Puedes escucharlos desde un día antes en esta web y en la de Spainmedia Radio.

Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.