#Nodcast #107 – Dimisión, cese y ratificación de Valverde

Tras la eliminación del Barça en la Champions League, nos dijeron que su entrenador caería tras la final de Copa. Pero, pese a perderla, eso no ha sucedido… a día de hoy.

Artistas invitados (por orden de aparición): Tomás Roncero, [Cabecera: Paco García Caridad, Roberto Gómez, Javier Herráez, Juanma Castaño, José Ramón de la Morena, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje, Roberto Gómez] Josep Pedrerol, Alfredo Duro, Edu Aguirre, Quim Domènech, Jota Jordi, Juanma Rodríguez, Roberto Gómez, José Luis Sánchez, David Sánchez, Ernest Folch, Jorge D’Alessandro, Manu Carreño, Pedro Pablo San Martín, Lorena González, Paco Buyo, Carme Barceló, Periodista no identificado, Ernesto Valverde, Santiago Segurola, José Ramón de la Morena, Edu Pidal, Santiago Hernán Solari, Rubén Uría, Paul Tenorio, Carles Escolán, Edu García, Raúl Varela, Juan Carlos Rivero, Jordi Basté, Felipe del Campo, Manolo Lama, Lluís Mascaró, Jordi Martí. [Bonus track: Felipe del Campo, Emilio Contreras, Jorge Calabrés]

Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), Estudio estadio (Teledeporte), El transistor (Onda Cero), El larguero (Cadena Ser), A diario (Radio Marca), Radioestadio (Onda Cero), Marcador (Radio Marca), El golazo de la mañana (Gol).

Banda sonora:

· Six Feet Under, Thomas Newman (2001).

· Boulevard of Broken Dreams lyrics, Green Day (American Idiot, 2004).

· Poker Face, Lady Gaga (The Fame, 2008).

· Main Vein, Jamiroquai (A Funk Odyssey, 2001).

