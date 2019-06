#Nodcast #109 – Hazard Superstar

El gran fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, como era de esperar, no pone de acuerdo a los periodistas españoles… ni siquiera en cómo pronunciar su nombre.

Artistas invitados (por orden de aparición): voz en off, Sergio Quirante, señor belga, [Cabecera: Paco García Caridad, Manuel Esteban ‘Manolete’, Javier Herráez, Juanma Castaño, José Ramón de la Morena, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje, Roberto Gómez] José Ramón de la Morena, Roberto Gómez, Víctor Fernández, Tomás Guasch, Edu Pidal, Enrique Ortego, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Josep Pedrerol, Heri Frade, Poli Rincón, Manolo Lama, José Manuel Monje, Javier Herráez, Tomás Roncero, Manu Carreño, Mario Torrejón, Quim Domènech, Manuel Esteban ‘Manolete’, Paco González, Edu Aguirre, Chiquito de la Calzada (QEPD), Florentino Pérez, Antón Meana, Joseba Larrañaga, Yago de Vega, David Sánchez, Antonio Sanz, Felipe del Campo, Raúl Varela, Erwin Lemmens, Paul Tenorio, Alfredo Duro, Emilio Contreras, Ramón Álvarez de Mon, Pablo López, José Damián González, Guillermo Uzquiano, Santiago Segurola, Roberto Mateo, Albert Luque, Siro López, Vicente Ruiz, Marge Simpson, Pedro Martín, Vicente Ortega, Gonzalo Miró, Antonio Jesús Merchán, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Antonio Esteva, [Bonus track: José Manuel Monje, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Antonio Sanz, David Sánchez, Paul Tenorio, Raúl Varela] David Alonso.

Fuentes: El golazo de Gol, El transistor (Onda Cero), El partidazo de Cope, El chiringuito de jugones (Mega), Tiempo de juego (Cope), El larguero (Cadena Ser), A diario (Radio Marca), El primer palo (Es Radio), T4 (Radio Marca)

Banda sonora:

· In A Gadda Da Vida, Iron Butterfly (In-A-Gadda-Da-Vida, 1968).

· La valse à mille temps, Jacques Brel (1959).

· Starman, David Bowie (The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972).

· What’s This?, Danny Elfman (Nightmare Before Christmas, 1993).

