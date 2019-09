#111 Todos esos fichajes que iba a hacer el Real Madrid

Un verano más, la cantidad de futbolistas que han aparecido en la prensa como refuerzos blancos apenas se ha correspondido con la realidad.

Artistas invitados (por orden de aparición): Roberto Gómez, Antonio Esteva, Vicente Ortega, [Cabecera: Paco García Caridad, Paco González, Felipe del Campo, Manolo Lama, Javier Herráez, Alberto Pereiro, Roberto Gónez, Josep Pedrerol, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Yago de Vega, Javier Herráez, Manu Carreño, Jaime Rodríguez, Jorge Calabrés, Pedro Pablo San Martín, Paul Tenorio, David Sánchez, Antonio Sanz, Edu Aguirre, Alberto García Caridad, Jesús Gallego, Siro López, Frédéric Hermel, José Ramón de la Morena, Edu Pidal, Felipe del Campo, Aitor Gómez, Antón Meana, Gonzalo Miró, Alberto Pereiro, Santiago Segurola, Manolo Lama, Roberto Palomar, Pablo Parra, Raúl Varela, José Manuel Monje, Juan Pablo Polvorinos, Dieter Brandau, Sergio Valentín, Miguel Martín Talavera, Paco Buyo, Juan Antonio Alcalá, Antonio Romero, Pablo López, Tomás Roncero, Josep Pedrerol, Eduardo Inda, José Álvarez, Paco González, Mario Torrejón, David Alonso, Enrique Ortego, Miguel Ángel Méndez, [Bonus track: Roberto Gómez, Juan Carlos Rivero, Enrique Cerezo, Javier Gómez Matallanas, Edu Aguirre, Juan Gato, Manu Carreño, Juan Félix Sanz] Nacho Peña.

Fuentes: T4 (Radio Marca), El partidazo de Cope, El larguero (Cadena Ser), El golazo de la mañana (Gol), Estudio estadio (Teledeporte), A diario (Radio Marca), El golazo de Gol, El transistor (Onda Cero), Fútbol es Radio (Es Radio).

Banda sonora:

· Don’t Stop Me Now, Queen (Jazz, 1978).

· September, Earth, Wind & Fire (September, 1978).

· Smoke on the Water, Deep Purple (Machine Head, 1972).

· School Days, Chuck Berry (1956).

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes o iVoox, con nuevos episodios cada domingo a las 19:00. También puedes escucharlos en esta web y en la de Cuonda. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.