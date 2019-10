#Nodcast #115 – Courtois, el ángel caído

La prensa personalizó en el portero belga tras el sorprendente empate del Brujas en el Bernabéu y reabrió el habitual debate de la portería, esta vez con el recién llegado Areola.

Artistas invitados (por orden de aparición): Edu García, Juan Andújar Oliver, Pablo Parra, [Cabecera: Paco García Caridad, Paco González, Felipe del Campo, Nacho Peña, Javier Herráez, Alberto Pereiro, Roberto Gómez, Josep Pedrerol, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juan Carlos Rivero, Siro López, Toñín el torero, Manu Carreño, Cristina Cubero, Joaquín Maroto, Edu Aguirre, Roberto Gómez, Tomás Roncero, Paul Tenorio, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Antonio Romero, Felipe del Campo, Julio Pulido, Antón Meana, Nacho Peña, Zinedine Zidane, José Ramón de la Morena, Mario Moreno ‘Cantinflas’, Roberto Palomar, Paco González, Aritz Gabilondo, Guillermo Uzquiano, Manolo Lama, Edu Pidal, Javier Herráez, Abel Resino, Santiago Segurola, Antonio Esteva, Àxel Torres, Jesús Gallego, Miguel Ángel Toribio, José Damián González, Fermín Canas, Mario Torrejón. [Bonus track: José Ramón de la Morena, Ángel Martín]

Fuentes: Marcador (Radio Marca), Estudio estadio (Teledeporte), El larguero (Cadena Ser), El chiringuito de jugones (Mega), A diario (Radio Marca), El golazo de la mañana (Gol), El transistor (Onda Cero), El partidazo de Cope.

Banda sonora:

· Benny Hill Theme, Yakety Sax.

· Two Princes, Spin Doctors (Pocket Full of Kryptonite, 1991).

· When I Fall In Love, Nat King Cole.

· Rat Race, Bob Marley (Babylon by Bus, 1978).

Nuestra recomendación de esta semana es ‘Mixxio‘.

