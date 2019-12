#Nodcast #122 – Toma, Moreno

La rueda de prensa de regreso de Luis Enrique fue más cañera de lo que se podía esperar. El seleccionador explicó las causas de su distanciamiento con Robert Moreno, que salió a responderle. Un buen espectáculo para la prensa.

Artistas invitados (por orden de aparición): Roberto Gómez, David Sánchez, [Cabecera: Paco García Caridad, Paco González, Felipe del Campo, José Ramón de la Morena, Javier Herráez, Alberto Pereiro, Roberto Gómez, Josep Pedrerol, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Ramón de la Morena, Paco González, Josep Pedrerol, Fernando Burgos, Nira Juanco, Rafael Sahuquillo, Iñigo Montoya, Julio Pulido, Luis Enrique Martínez, Jesús Gallego, Rockefeller, Rubén Uría, Gonzalo Miró, Miguel Ángel Toribio, Juan Félix Sanz, Roberto Morales, Quim Domènech, Juan Antonio Alcalá, Manolo Lama, Max Cady, Pedro Pablo San Martín, Fèlix Monclús, Antón Meana, Emilio Pérez de Rozas, Pablo García Cuervo, Mario Torrejón, Robert Moreno, Edu Aguirre, Raúl Varela, Antonio Romero. [Bonus track: Iván Bonales]

Fuentes: T4 (Radio Marca), A diario (Radio Marca), El larguero (Cadena Ser), Estudio estadio (Teledeporte), El transistor (Onda Cero), El chiringuito de jugones (Mega), Directo Marca (Radio Marca), El partidazo de Cope.

Banda sonora:

· ‘Il buono, il brutto, il cattivo‘, Ennio Morricone (1966).

· ‘Why Can’t We Be Friends‘, Smash Mouth (Fush Yu Mang, 1997).

· ‘Numb‘, U2 (Zooropa, 1993).

· ‘Clubbed To Death‘, Rob Dougan (The Matrix, 1999).

