#Nodcast #123 – Messi 6 – Cristiano 5

En su discurso tras ganar el Balón de Oro, la estrella argentina hizo referencia a su futura retirada, algo que eclipsó la concesión del propio premio e incluso el habitual debate sobre los méritos del ganador.

Artistas invitados (por orden de aparición): Felipe del Campo, Roberto Gómez, Santi Nolla, Nacho Peña, [Cabecera: Paco García Caridad, Paco González, Felipe del Campo, Iván Bonales, Javier Herráez, Alberto Pereiro, Roberto Gómez, Josep Pedrerol, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Javier Gómez Matallanas, Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo, Rubén Uría, Manu Carreño, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Quim Domènech, José Ramón de la Morena, Manuel Esteban ‘Manolete’, María Ramos, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Diego Plaza, Leo Messi, Paco Buyo, Edu Aguirre, José Manuel Lázaro, Helena Condis, Adrià Albets, Albert Luque, Darth Vader, Luka Modric, Raúl Varela, Pablo López, Mónica Marchante, Siro López, Juanma Castaño, José Luis Sánchez, Luis García, Yon Cuezva, Pipi Estrada. [Bonus track: José Ramón de la Morena, Lucas Pérez, Fernando (que no Pedro) Pacheco, Edu Pidal]

Fuentes: El golazo de la mañana (Gol), El larguero (Cadena Ser), El chiringuito de jugones (Mega), El transistor (Onda Cero), Gala del Balón de Oro (Mega), A diario (Radio Marca), La prórroga del golazo (Gol), El partidazo de Cope.

Banda sonora:

· ‘Six Blade Knife‘, Dire Straits (Dire Straits, 1978).

· ‘Jaws Theme‘, John Williams (Jaws, 1975).

· ‘Everybody Wants to Rule the World’, Tears for Fears (Song from the Big Chair, 1985).

· ‘Gigi L’Amoroso‘, Dalida (1975).

