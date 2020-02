#Nodcast #130 – La Copa es un petardo

El nuevo formato de la Copa del Rey favorece la igualdad y la emoción y ha gustado a la prensa deportiva casi de forma unánime, pese a las eliminaciones de Real Madrid y FC Barcelona. Hemos dicho “casi”.

Artistas invitados: [Previously: Manu Carreño, Juan Antonio Alcalá, Antón Meana, Juanma Castaño, Roberto Gómez, José Ramón de la Morena, Edu Pidal] Juan Antonio Alcalá, Julio Maldonado ‘Maldini’, Juanma Castaño, Santiago Cañizares, José Manuel Oliva, Quim Domènech, [Cabecera: Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Felipe del Campo, Paco González, Javier Herráez, Alberto Pereiro, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Damiá López, Alfredo Duro, José Ramón de la Morena, Juanma Rodríguez, Tomás Roncero, Jota Jordi, Mario Torrejón, Miguel Martín Talavera, David Sánchez, Juan Carlos Rivero, Joaquín Maroto, Jordi Martí, Sique Rodríguez, Josep Pedrerol, Edu Aguirre, Edu Velasco, Julio Pulido, Eduardo Inda, Jesús Gallego, Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, José Joaquín Brotons, Gonzalo Miró, Roberto Gómez, Isaac Fouto, Aitor Gómez, Raúl Varela, Amalio Moratalla. [Bonus track: Juanma Castaño, Óscar Puente, Isaac Fouto] Miguel Rico, Tomás Guasch.

Fuentes: El partidazo de Cope, El transistor (Onda Cero), El larguero (Cadena Ser), El chiringuito de jugones (Mega), Estudio estadio (Teledeporte), A diario (Radio Marca).

Banda sonora:

