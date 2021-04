La Libreta en Radio Marca 26 – Periodistas en Twitch

¿Habrá un canal de @lalibreta en Twitch? Lo he valorado y A DÍA DE HOY no tengo muy claro qué podría contar allí que no cuente ya en el resto de redes. De momento, hemos tratado de acercarnos un poco más a este nuevo medio hablando con Nico Abad, uno de los periodistas que se ha puesto a ella de manera más profesional, según nos ha contado. Por supuesto, también hemos escuchado algunos sonidos de la semana, incluido el #Nodcast #174 sobre el Real Madrid – Liverpool.