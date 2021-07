La Libreta en Radio Marca 37 – Season finale

Punto final a la primera temporada de La Libreta en Radio Marca. Aún no sé si me llegará la oferta para renovar y si, en ese caso, me caducará o no. Mientras eso sucede, hemos cerrado el curso con la presencia de Pablo Juanarena, cuyo podcast ‘Saludos cordiales’ está recibiendo todos los elogios que no se ganó la cancelada ‘Reyes de la noche’. Escuchadlo porque merece muchísimo la pena. Eso sí, después de la sección de esta semana, que incluye el #Nodcast #185 sobre el adiós de Sergio Ramos y varios sonidos más de la semana.