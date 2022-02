#Nodcast #207 – Dembelío

Castigado sin jugar por no querer renovar su contrato, Ousmane Dembélé ha sido objeto de encendidas defensas por parte de tertulianos que habitualmente no sienten mucho cariño por el FC Barcelona. En los días previos al cierre del mercado invernal, su futuro no parecía nada claro.

Artistas invitados: Albert Masnou, [Cabecera: Javier Herráez, Juan Antonio Alcalá, Paco García Caridad, Josep Pedrerol, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Miguel ‘Látigo’ Serrano, Josep Pedrerol, Raúl Varela, David Sánchez, Luis García, Roberto Gómez, Felipe del Campo, Alberto Vázquez, Helena Condis, Manu Carreño, Alejandro Segura, Juan Antonio Alcalá, Santi Giménez, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Siro López, Gonzalo Miró, Edu Aguirre, Ramón Álvarez de Mon, Dani Senabre, Susana Guasch, Alfredo Martínez, Edu Pidal, Aitor Gómez, Harpo Marx, Mateu Alemany, Jorge D’Alessandro, Joaquín Maroto, Paco García Caridad, Pablo Pinto, Jordi Quixano, Xavi Hernández, José Manuel Monje, Irene Junquera, José Luis Sánchez, Jota Jordi, Pepe Pasqués, Tomás Roncero, Jordi Martí, Gerard Romero, Antonio Esteva, Feliciano López, Manolo Lama, José Ramón de la Morena, Amalio Moratalla. [Bonus track: Pedro Lara, Santi Prieto]

Fuentes: Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), Deportes Cuatro, El chiringuito de jugones (Mega), El partidazo de Cope, El larguero (Cadena Ser), Estudio estadio (Teledeporte), El golazo de Gol, GCF TV.

Banda sonora

‘Popcorn’, Jean-Michel Jarre.

‘Neighbourhood Threat’, Iggy Pop.

‘Kingston Town’, UB40.

‘Days Like This’, Van Morrison.

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes o iVoox, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web, en la de Cuonda y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.