#Nodcast #236 – No tan Cholo

Tras la eliminación europea del Atlético de Madrid, que no jugará ni la Europa League, Diego Pablo Simeone vive el peor momento desde su llegada al banquillo rojiblanco hace casi once años. Aunque se dice que muchos jugadores ya no le siguen, el entrenador mantiene el apoyo incondicional de algunos informadores.

Artistas invitados: Antonio Ruiz, Juanma Castaño, Tomás Guasch, Manolo Lama, [Cabecera: Javier Herráez, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Juan Antonio Alcalá, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Felipe del Campo, Jota Jordi, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco Buyo, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Roberto Palomar, Manu Carreño, Antonio Romero, Rubén Martín, Florentino Pérez, Diego Pablo Simeone, Xavi Hernández, Cayetano Ros, Belén Sánchez, Miguel Martín Talavera, Jesús Gallego, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Antonio Sanz, Enrique Ortega, José Luis Sánchez, Isaac Fouto, Pablo Pinto, Roberto Gómez, Quim Domènech, Pablo Juanarena, Chema, Raúl, Alejandro, Paco González, Esteban Suárez, Juan Gato, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Gonzalo Miró. [Bonus track: Jesús Gallego, Sique Rodríguez, Eduardo Iturralde González]

Fuentes: El partidazo de Cope, El chiringuito de jugones (Mega), Chiringuito Inside, El larguero (Cadena Ser), Marcador (Radio Marca), Twitch de Rubén Martín, Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), Carrusel deportivo (Cadena Ser).

Banda sonora

‘Only the Lonely’, Roy Orbison.

‘Blame it on the Boogie’, The Jacksons.

‘The entertainer’, Scott Joplin.

‘Do I Wanna Know?’, Arctic Monkeys.

