Nodcast #243 – El Mundial que Messi no iba a ganar nunca

Durante toda su carrera, Messi ha tenido que soportar comparaciones con Maradona, sobre todo de boca de aquellos que vaticinaban que nunca sería capaz de dar a Argentina la tercera Copa del Mundo. Con el triunfo albiceleste en Catar 2022, es hora de recuperar algunas de esas predicciones.

Artistas invitados: Roberto Gómez, Miquel Quintana, Raúl Varela, David Bernabeu, [Cabecera: Javier Herráez, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Juan Antonio Alcalá, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Tomás Roncero, Sique Rodríguez, Albert Luque, Manolo Lama, Juanma Castaño, Paco González, Emilio Pérez de Rozas, Luis Enrique Martínez, José Luis Sánchez, Jota Jordi, Zinedine Zidane, Edu Aguirre, Jorge D’Alessandro, Pedro Riesco, Jesús Gallego, Alfredo Duro, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Miguel Ángel Toribio, Jorge Calabrés, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Aitor Gómez, Edu García, Juanma Rodríguez, Cristóbal Soria, Josep Pedrerol, periodistas argentinos indignados, Jero Freixas, Manu Carreño, Rafa Guerrero, José Antonio Martín Otín ‘Petón’, Martín Liberman, periodistas argentinos seguramente arrepentidos, Felipe del Campo. [Bonus track: Josep Pedrerol, Cristina Cubero, José Álvarez, Albert Luque, Alfredo Duro, Diego Plaza, Juanma Rodríguez, Edu Aguirre]

Fuentes: Carrusel deportivo (Cadena Ser), El chiringuito de jugones (Mega), Tiempo de juego (Cope), Radioestadio noche (Onda Cero), Jugones (La Sexta), A diario (Radio Marca), El larguero (Cadena Ser).

Banda sonora

‘The X Files’, Mark Snow.

‘Insomnia’, Faithless.

‘Arhbo’, Ozuna x Gims.

‘Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar’, La Mosca Tsé-Tsé.

‘I’m Bad’, Violent Femmes.

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web, en la de Cuonda y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.