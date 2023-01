#Nodcast #245 – João Félix, el eterno aspirante

Aunque no anda sobrado de plantilla, el Atlético de Madrid se ha desprendido hasta el verano del delantero portugués, que no ha terminado nunca de encajar con Simeone. No era precisamente lo que algunos periodistas aventuraban en el verano de 2019, cuando incluso le colocaron al nivel de Kylian Mbappé.

Artistas invitados: Juan Félix Sanz, Manu Sainz, Josep Pedrerol, [Cabecera: Javier Herráez, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Juan Antonio Alcalá, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo, Pedro Pablo Parrado, Juanma Castaño, Roberto Gómez, Quim Domènech, Álex Silvestre, Edu Aguirre, Jorge Calabrés, María José Hostalrich, Miguel Martín Talavera, José Mourinho, Manu Carreño, Aitor Gómez, Alejandro Mori, Iñaki Cano, Pablo Pinto, Antonio Ruiz, Javi Gómez, Joseba Larrañaga, Dani Senabre, Elías Israel, Paco García Caridad, David G. Medina, Diego Pablo Simeone, Enrique Cerezo, José Antonio Martín Otín ‘Petón’, David Sánchez, Susana Guasch, Felipe del Campo, Esteban Suárez, Diego Plaza, Yago de Vega, Julio Maldonado ‘Maldini’, Albert Luque, Pablo López, Yon Cuezva, Paco Buyo, Pipi Estrada, Carme Barceló, Javi Balboa, Manolo Lama, José Damián González, David Sánchez-Cañete. [Bonus track: Pedro Martín, Isaac Fouto, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Juanma Castaño, Antonio Ruiz, Tomás Guasch, Paco González, Emilio Pérez de Rozas]

Banda sonora

‘Chelsea Dagger’, The Fratellis.

‘Más vale Cholo’, Molotov.

‘My Favorite Mutiny’, The Coup.

‘El encargado’, Alejandro Kauderer e Ignacio Gabriel.

