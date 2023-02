Nodcast #246 – No es la Supercopa, es el cómo

La victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid en Arabia Saudí no sólo ha recargado el crédito de Xavi Hernández sino que permite a los culés más optimistas anunciar el advenimiento de una nueva era.

Artistas invitados: Joan Laporta, Aitor Gómez, Edu García, Alfredo Martínez, [Cabecera: Javier Herráez, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Juan Antonio Alcalá, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Sique Rodríguez, Nira Juanco, Manu Carreño, Gerard Piqué, Luis Rubiales, Tomás Roncero, Josep Pedrerol, Aitor Gómez, Jorge D’Alessandro, Pedro Pablo Parrado, Miguel Ángel Toribio, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Pedro Riesco, Antonio Sanz, Julio Maldonado ‘Maldini’, Enrique Ortego, Edu García, Emilio Pérez de Rozas, David Sánchez, David Bernabeu, Pipi Estrada, Juanma Castaño, Isaac Fouto, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Julio Pulido, Irene Junquera, Manu Sainz, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Jordi Martí, Antonio Ruiz, Siro López, Edu Aguirre, Paco Buyo, Quim Domènech, Juanma Rodríguez, Jota Jordi, Fernando Burgos, Cristóbal Soria, Helena Condis, Ronald Araujo, Carlos Pozuelo, José Luis Sánchez, Antón Meana, Iván San Antonio, Xavi Hernández, Rafa Guerrero, Raúl Fuentes, Alfredo Duro, Roberto Gómez. [Bonus track: Marcos López, Sique Rodríguez, Santi Giménez, Antón Meana, Jesús Gallego, Rubén Martín, Mónica Marchante, David Sánchez, Roberto Morales, Eduardo Inda, Josep Pedrerol, Pepe Herrero, Jorge Calabrés, José Álvarez, Iñaki Cano, Edu Aguirre, José Luis Sánchez, Antonio Sanz, Raúl Varela, Paul Tenorio, David Bernabeu, Yon Cuezva, Poli Rincón, Dani Senabre]

Fuentes: Carrusel deportivo (Cadena Ser), Tiempo de juego (Cope), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), El golazo de Gol, Goles (Radio Marca), El partidazo de Cope, El chiringuito (Mega), Twitch de Rubén Martín.

Banda sonora

‘Arabian Nights’, Will Smith.

‘Summer Wine’, Nancy Sinatra & Lee Hazlewood.

‘Turn! Turn!’, The Byrds.

‘Ghostbusters’, versión charanga de Rubiales.

