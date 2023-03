#Nodcast #252 – El de la Sub 21 retira a Sergio Ramos

Semanas antes de debutar como seleccionador absoluto, Luis de la Fuente ha protagonizado ya su primera polémica. El sucesor de Luis Enrique ha comunicado a Sergio Ramos que no va a contar con él, lo que ha levantado en armas a una buena parte del periodismo.

Artistas invitados: Paco González, Mónica Marchante, Juanma Castaño, David Sánchez, Emilio Pérez de Rozas, Joseba Larrañaga, [Cabecera: Javier Herráez, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Juan Antonio Alcalá, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] [Previously: Raúl Varela, Edu Pidal, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Juanma Castaño] Raúl Varela, Josep Pedrerol, Julio Maldonado ‘Maldini’, Aitor Gómez, Quim Domènech, Rubén Martín, Dani Senabre, Paco Buyo, Roberto Gómez, Iago Aspas, Manolo Lama, Siro López, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Germán Dobarro, Edu Aguirre, Antonio Romero, Luis Enrique Martínez, Víctor Fernández, Julio Pulido, Antón Meana, Álex Silvestre, Isaac Fouto, Luis de la Fuente, Mariano Rajoy Brey, Fernando Burgos, Heri Frade, Manu Carreño, Marcelo Vieira, Miguel Ángel Chazarri, Luis Rubiales, Javier Herráez, Juanma Rodríguez, Dani Blanco, Miguel Martín Talavera, Jesús Gallego, Gerard Piqué, Nira Juanco, Edu Pidal, Pablo Motos, Juan Antonio Alcalá. [Bonus track: David Bernabeu, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Aitor Gómez, Edu García, Tomás Roncero, Alfredo Duro]

Fuentes: El larguero (Cadena Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), El partidazo de Cope, El primer palo (Es Radio), Twitch de Rubén Martín.

Banda sonora

‘Never Can Say Goodbye’, Gloria Gaynor.

‘You Make Me Feel So Young’, Frank Sinatra.

‘Bohemian Rhapsody’, The Muppets.

‘Reject’, Green Day.

