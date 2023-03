#Nodcast #255 – Robomami

El Barça sentenció la Liga con su victoria (2-1) ante el Real Madrid, aunque los análisis del partido se centraron en el gol anulado a Marco Asensio, que pudo haber cambiado el partido. Después de casi cinco temporadas, algunos comentaristas han comenzado a poner pegas a las líneas del VAR justo esta semana.

Artistas invitados: Cristóbal Chassaigne, Sique Rodríguez, El Tío Faja, Antón Meana, Antonio Romero, [Cabecera: Javier Herráez, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Juan Antonio Alcalá, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Raúl Varela, José Luis Sánchez, Carlos Pozuelo, Joaquín Maroto, Pedro Pablo San Martín, Cristóbal Soria, Jota Jordi, Jorge D’Alessandro, Josep Pedrerol, Alfredo Duro, Jordi Martí, Tomás Roncero, Emilio Pérez de Rozas, Carlo Ancelotti, Juanma Castaño, Manolo Lama, Feliciano López, Edu García, David Sánchez, Dani Senabre, Xavi Hernández, Aitor Gómez, Eduard Punset, Edu Aguirre, Tomás Guasch, Álvaro Benito, Juan Carlos Rivero, Gerard López, Edu Pidal, Rocío Martínez, Ángel Rodríguez, Lorena González, Isaac Fouto, Luis García, Joseba Larrañaga, Óscar Pereiro, Ramón Fuentes, Manu Carreño, Melchor Ruiz, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Miguel Rico, Mónica Marchante, David Bernabeu, Antonio Sanz, José Manuel Monje, José Mourinho, Zinedine Zidane, Paco ‘Lobo’ Carrasco. [Bonus track: Ramón Álvarez de Mon, Isaac Fouto, Fernando Kallás, Javi Amaro, Jorge Calabrés, Fèlix Monclús]

Fuentes: Carrusel deportivo (Cadena Ser), Marcador (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), El golazo de Gol, Tiempo de juego (Cope), Radioestadio noche (Onda Cero), El partidazo de Cope, Deporte Plus+, Estudio estadio, El larguero (Cadena Ser), A diario (Radio Marca).

Banda sonora

‘Never a Doubt’, John Denver.

‘Blurred Lines’, Robin Thicke.

‘Out of my System’, Gary Moore.

‘I’ll be there for You’, The Rembrandts.

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web, en la de Cuonda y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.