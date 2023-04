#Nodcast #256 – La sombra de Luis Enrique es alargada

La primera derrota de Luis de la Fuente al frente de la Selección española, en campo de Escocia, no sólo ha aumentado las dudas sobre su idoneidad para el cargo sino que ha despertado comparaciones con su predecesor, que ha mandado un mensaje para “buitres y alimañas”.

Artistas invitados: Carlos Padilla, Juanma Castaño, [Cabecera: Javier Herráez, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Juan Antonio Alcalá, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] [Previously: Edu Pidal, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Aitor Gómez, Paco González, Luis Enrique Martínez] Raúl Varela, Paco García Caridad, Manu Carreño, Pedro Martín, Paul Tenorio, Zinedine Zidane, Tomás Guasch, Alfredo Duro, Aitor Gómez, Fernando Burgos, Guillermo Moreno, Miguel Ángel Toribio, Josep Pedrerol, Luis de la Fuente, Edu Pidal, Javier Herráez, Mikel Merino, Quim Doménech, Julio Pulido, Cristina Cubero, Fran Garrido, Edu García, José Manuel Parada, Paco González, Luis Enrique Martínez, Juan Antonio Alcalá, Miguel Martín Talavera, Emilio Pérez de Rozas, Antonio Romero, Marcos López, Roberto Palomar, Manfredo Álvarez, Amalio Moratalla, José Manuel Monje, David Sánchez, Santiago Cañizares, Emilio Contreras, Ricardo Rosety, Miguel Rico, Rodrigo Hernández, Iago Aspas, Jesús Gallego, Dani Senabre, Manolo Lama, Javier Clemente, Rockefeller, Edu Aguirre, Mónica Marchante. [Bonus track: Enrique Marqués, Aitor Lagunas, Roberto Gómez, Julio Pulido, Albert Fernández]

Fuentes: The Objective, El partidazo de Cope, Radioestadio noche (Onda Cero), El larguero (Cadena Ser), A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), Directo Gol (Gol Play).

Banda sonora

‘Say What You Want’, Texas.

‘Nothing Compares 2 U’, Sinéad O’Connor.

‘El hombre y la tierra’, Antón García Abril.

‘I Don’t Wanna Know’, Indigo Girls.

‘Respect Yourself’, The Temptations.

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web, en la de Cuonda y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.