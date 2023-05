#Nodcast #260 – Los jardines de Xavi

Tras empatar en Getafe, el entrenador del FC Barcelona se quejó no sólo del césped sino también del sol. Recibió numerosas críticas, pero ahora es otro césped el que requiere la atención de los periodistas: el del Santiago Bernabéu.

Artistas invitados: Manolo Lama, David Sánchez, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Miguel Rico, Juanma Castaño, [Cabecera: Javier Herráez, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Juan Antonio Alcalá, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Siro López, Nacho Peña, David Bernabeu, Xavi Hernández, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Darío Montero, Adrià Albets, Andrés Montes, José Damián González, Emilio Contreras, Zinedine Zidane, Iván San Antonio, David Albelda, Emilio Pérez de Rozas, Irene Junquera, José Félix Díaz, Aitor Gómez, Isaac Fouto, Rafa Guerrero, Carlos Pozuelo, Edu Aguirre, El Xokas, Edu Pidal, Edu García, Fèlix Monclús, Pepe Pasqués, Paco González, Raúl Varela, José Luis Sánchez, Tomás Guasch, Quique Sánchez Flores, Antonio Sanz, Helenda Condis, Cayetano Ros, Lluís Flaquer, Álex Silvestre, Roberto Mateo, Dani Senabre. [Bonus track: Javi Amaro, Iván San Antonio, Miguel ‘Látigo’ Serrano]

Fuentes: Tiempo de juego (Cope), Radioestadio noche (Onda Cero), Carrusel deportivo (Cadena Ser), A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), El partidazo de Cope, El golazo de Gol.

Banda sonora

‘Solsbury Hill’, Peter Gabriel.

‘Gremlims’, Jerry Goldsmith.

‘Black Hole Sun’, Soundgarden.

‘World of mi Own’, The Crash.

