Nodcast #269 – La que ha liado Rubiales (parte II): la dimisión

Tras el enorme revuelo social y político, Luis Rubiales convocó una Asamblea General Extraordinaria en la RFEF. Varios medios adelantaron que el presidente iba a presentar su dimisión en ella. Pero…

Artistas invitados: Paco González, Andrea Peláez, Gonzalo Miró, Juanma Castaño, [Cabecera: Javier Herráez, Paco González, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] [Previously: Carlos Pozuelo, Antonio Ruiz, Juanma Castaño, Luis Rubiales, Antonio Romero, Manolo Lama, Miguel Rico, José Ramón de la Morena, Juan Antonio Alcalá, Carlos Miquel, Tomás Guasch] Manu Carreño, Roberto Gómez, Susana Guasch, Luis Rubiales, María Martínez, Cayetano Ros, Miguel Rico, Juanma Castaño, Juan Antonio Alcalá, Paco Buyo, Manolo Lama, Carlos Pozuelo, Raúl Varela, Isaac Fouto, Nira Juanco, José Ramón de la Morena, Antón Meana, Josep Pedrerol, Edu Pidal, Santiago Cañizares, Santiago Segurola, Enrique Ortego, Pipi Estrada, Juanma Rodríguez, José Luis Corrochano, Dani Garrido, José Luis Torrente, Javier Tebas, Elías Israel, Carme Barceló, Laura Martínez, Gonzalo Palafox, José Félix Díaz, Sique Rodríguez, José Luis Sastre, Felipe del Campo, Mónica Marchante, Jennifer Hermoso, Edu Aguirre, Cristina Cubero, Gonzalo Miró, Edu García, Antonio Romero, Jordi Martí, Zinedine Zidane, Roberto Morales, Pedro Bravo, Paco García Caridad, Luis Enrique Martínez, Melchor Miralles, Mariano Rajoy Brey, José Manuel Monje, José Miguel Muñoz, Julio Maldonado ‘Maldini’. [Bonus track: Rubén Martín, Isabel Forner, Paco González, David Miner como Enrique Cerezo, Santiago Cañizares]

Fuentes: Tiempo de juego (Cope), Radioestadio noche, El partidazo de Cope, El larguero (Cadena Ser), Hoy por hoy (Cadena Ser), A diario (Radio Marca), El golazo de Gol, Directo Marca (Radio Marca), El chiringuito de jugones, Deportes Cope, Directo Gol.

Banda sonora

‘Vas hablando mal de mí’, Los Punsetes.

‘Me voy’, Julieta Venegas.

‘Tanguillos de la defensa’, Manolo Escobar.

‘Semos diferentes’, Joaquín Sabina y Torrente.

‘Se acabó’, María Jiménez.

‘Hijo de la luna’, Montserrat Caballé.

