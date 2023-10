Nodcast #271 – La que ha liado Rubiales (parte IV): las jugadoras se rebelan

Tras la destitución de Jorge Vilda, la primera lista de Montse Tomé llegó con polémica. Las campeonas del mundo pidieron a la RFEF más cambios para volver a ser seleccionables, lo que abrió una nueva crisis que puso de los nervios a más de un periodista.

Artistas invitados: Víctor Fernández, Juan Gato, [Cabecera: Javier Herráez, Paco González, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Josep Pedrerol, Juanma Castaño, Manu Carreño, Paco González, Rocío Martínez, Santiago Segurola, Antonio Romero, Elías Israel, Luis García, Julio Pulido, Sonia Lus, Gerard Piqué, José Luis Sánchez, Juanma Rodríguez, Luis Rubiales, Jorge Vilda, Roberto Morales, David Sánchez, Joseba Larrañaga, Edu Pidal, Edu García, Pedro Riesco, Bernd Schuster, Isaac Fouto, Rafa Fernández, Antón Meana, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Roberto Gómez, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Miguel Rico, Andrea Segura, Montse Tomé, Jordi Martí, Felipe del Campo, Mónica Marchante, Quim Domènech, José Mourinho, José Manuel Oliva, Tomás Guasch, Edu Aguirre, Juan Félix Sanz, Susana Guasch, Raúl Varela, Víctor J. Hernandez Bru, Jordi Gosálvez, Ángel García Muñiz, Andrea Peláez, David Menayo.

Fuentes: El partidazo de Cope, El larguero (Cadena Ser), A diario (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), Tiempo de juego (Cope), El chiringuito de jugones (Mega), Directo Gol, Radio Marca Almería.

