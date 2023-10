#Nodcast #273 – Jude ‘Di Stéfano’ Bellingham

El espectacular comienzo de temporada de Jude Bellingham ha desatado todo tipo de comparaciones, en especial tras su golazo en el estadio que lleva el nombre de Maradona. No obstante, otro grupo de periodistas no parece muy contento precisamente con esta fulgurante aparición.

Artistas invitados: Paco González, Siro López, Juanma Castaño, Roberto Palomar, Fernando Evangelio, [Cabecera: Javier Herráez, Paco González, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Rocío Martínez, Josep Pedrerol, Manolo Lama, Carlos Pozuelo, Antonio Romero, Tomás Roncero, Isaac Fouto, Pedro Pablo Parrado, Felipe del Campo, Javier Herráez, Edu Pidal, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Miguel ‘Látigo Serrano’, Manu Carreño, Alfredo Duro, Raúl Varela, Antonio Ruiz, Nacho Peña, Joaquín Maroto, Gonzalo Miró, David Sánchez, Sergio Sánchez, Jude Bellingham, Florentino Pérez, Enrique Ortego, Dani Garrido, Alfredo Di Stéfano, Tomás Guasch, Patricia Cazón, Edu Aguirre, Juan Félix Sanz, Alberto Arauz, Roberto Morales, David Bernabeu, Zinedine Zidane, Cristóbal Soria, Albert Luque, Emilio Pérez de Rozas, José Luis Sánchez, Víctor Lozano, Cristina Cubero, Cayetano Ros, Ramón Álvarez de Mon. [Bonus track: Josep Pedrerol, Edu Aguirre]

Fuentes: El partidazo de Cope, A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones, El golazo de Gol, El larguero (Cadena Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), Carrusel deportivo (Cadena Ser), Tiempo de juego (Cope).

Banda sonora

‘Crazy Arms’, Jerry Lee Lewis.

‘Maradona’, Andrés Calamaro.

‘Golden Boys’, The Dickies.

‘Red Right Hand’, Nick Cave & The Bad Seeds.

‘L’italiano’, Toto Cutugno.

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.

Si te ha gustado, compártelo