Nodcast #281 – Vinícius y Rodrygo, historia de dos rivales

#Nodcast #281 – Vinícius y Rodrygo, historia de dos rivales

Los jóvenes delanteros brasileños, compañeros en el Real Madrid, sin embargo son mostrados como rivales por la prensa: cada acierto de uno es un clavo en el ataúd del otro.

Artistas invitados: Miguel ‘Látigo’ Serrano, Edu Pidal, Edu García, [Cabecera: Javier Herráez, Paco González, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Antonio Pacheco, Fernando Burgos, Juanma Castaño, Albert Luque, Roberto Palomar, Elías Israel, Manuel Esteban ‘Manolete’, Carlo Ancelotti, José Luis Sánchez, Edu Aguirre, Paco Buyo, Miguel Ángel Díaz, Rodrygo Goes, Paco González, Manolo Lama, Quim Domènech, Raúl Varela, Rafael Martín Vázquez, Emilio Contreras, Santiago Segurola, Roberto Gómez, Paul Tenorio, Vicente Ruiz, Jorge Valdano, José Ramón de la Morena, Pedro Martín, Iñaki Cano, José Damián González, Pedro Riesco, David Sánchez, Josep Pedrerol, Cristóbal Soria, José Félix Díaz, Tomás Roncero, Irene Junquera, Gonzalo Miró, Siro López, Santiago Cañizares, Pedro Pablo Parrado, Juan Ignacio García Ochoa, Alberto Pereiro, Bruno Alemany, Álvaro Benito, Cayetano Ros, Sique Rodríguez, Roberto Morales, Miguel Rico, Carlos Pozuelo, Juan Gato, Víctor Lozano. [Bonus track: Manolo Lama, Carlos Pozuelo, Sique Rodríguez, Julián Ávila, Carlos Carpio]

Fuentes: Radioestadio noche (Onda Cero), Goles (Radio Marca), Tiempo de juego (Cope), Carrusel deportivo (Cadena Ser), El golazo de Gol, A diario (Radio Marca), El partidazo de Cope, El transistor (Onda Cero).

Banda sonora

‘Two Tribes’, Frankie Goes to Hollywood.

‘Dirty Old Town’, The Pogues.

‘Fiery Jack’, The Fall.

‘Look Who’s Talking’, Dr. Alban.

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.