#Nodcast #283 – Un Barça en deconstrucción

Las derrotas ante Girona y Amberes han vuelto a cuestionar no sólo la capacidad de Xavi sino también su autoridad, después de que el club le obligara a cambiar la convocatoria para el partido de Champions.

Artistas invitados: Roberto Gómez, Gonzalo Miró, Javi Amaro, Irene Junquera, Raúl Varela, [Cabecera: Javier Herráez, Paco González, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Adrià Albets, Josep Pedrerol, Tomás Roncero, Jota Jordi, Julio Maldonado ‘Maldini’, David Bernabeu, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Juanma Castaño, Edu Pidal, Manolo Lama, Susana Guasch, Manu Carreño, Felipe del Campo, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Joan Laporta, Pedro Martín, Helena Condis, Paco Buyo, Edu Aguirre, José Mourinho, Antonio Sanz, Sique Rodríguez, Xavi Hernández, Marcos López, Joan Batllori, Rocío Martínez, Enrique Ortego, Capi, José Luis Sánchez, Santiago Cañizares, José Álvarez, Marçal Lorente, Carles Fité, Javier Guillén, Carlos Pozuelo, Santi Giménez, Alfredo Martínez, Deco, Edu García, David Bernabeu, Johan Cruyff, Gerard Romero, Luis Enrique Martínez. [Bonus track: David Bernabeu, Quim Domènech]

Fuentes: El golazo de Gol, Noche de Champions (Movistar+), A diario (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), Tiempo de juego (Cope), Carrusel deportivo (Cadena Ser), El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Cadena Ser), El partidazo de Cope.

Banda sonora

‘This is Halloween’, Danny Elfman.

‘Build Me Up Buttercup’, The Foundations

‘The funeral’, Band of Horses.

‘Jingle Bell Rock’, Bobby Helms.

‘Bad for Good’, Scorpions.

