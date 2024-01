#Nodcast #285 – La nueva era… era, era

La contundente victoria del Real Madrid en la Supercopa ha hecho crecer aún más las dudas en torno al FC Barcelona, que justo un año antes había salido reforzado del torneo disputado en Arabia Saudí, hasta el punto de proclamar el inicio de un ciclo triunfal.

Artistas invitados: Edu Pidal, Edu García, David Bernabeu, Enrique Ortego, [Cabecera: Javier Herráez, Paco González, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Paco González, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Javi Amaro, José Luis Sánchez, Rocío Martínez, Tomás Roncero, Albert Luque, Josep Pedrerol, Vicente Ortega, Julio Pulido, Fernando Burgos, Rafa Beato, Emilio Pérez de Rozas, Bernd Schuster, Manolo Lama, Álvaro Benito, Sique Rodríguez, Paco Buyo, Jota Jordi, Alfredo Duro, Xavi Hernández, Felipe del Campo, Paul Tenorio, Raúl Varela, Santi Segurola, Poli Rincón, Jorge D’Alessandro, Pedro Riesco, Víctor Lozano, Jesús Gallego, Santi Giménez, El Tío Faja, Pipi Estrada, Edu Aguirre, Ronald Araujo, Miguel Rico, Antonio Romero, Paco González, Joan Laporta, Roberto Gómez, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’. [Bonus track: Tomás Roncero, Isabel Romero, Josep Pedrerol, Paco Buyo, Paco ‘Lobo’ Carrasco, José Antonio Martín Otín ‘Petón’]

Fuentes: Radioestadio (Onda Cero), A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), El programa de Ortega (Radio Marca), Carrusel deportivo (Cadena Ser), Tiempo de juego (Cope), El golazo de Gol, The Best FIFA Football Awards 2023 (Mega).

Banda sonora

‘Kung Fu Fighting’, Carl Douglas.

‘Bugs’, Bobbie Gentry.

‘The Neverending Story’, Limahl.

‘Psycho Circus’, Kiss.

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.