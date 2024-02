#Nodcast #288 – Xavi, un hombre superado

El entrenador del Barça anunció su adiós a final de temporada tras una nueva derrota, aunque muchas de las críticas no se deben al juego ni a los resultados del equipo, sino a su comportamiento frente a los micrófonos.

Artistas invitados: Edu Pidal, [Cabecera: Javier Herráez, Paco González, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manu Carreño, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Josep Pedrerol, Xavi Hernández, Felipe del Campo, José Luis Sánchez, Rocío Martínez, Edu Aguirre, Tomás Roncero, Manolo Lama, David Sánchez, David Bernabeu, Jesús Gallego, Santi Giménez, Dani Senabre, Fran Garrido, Marcos López, Roberto Gómez, Paul Tenorio, Alfredo Martínez, Antonio Sanz, Julio Pulido, Roberto Morales, Paco González, José María Gutiérrez, Juanma Castaño, Roberto Palomar, Javi Balboa, Jordi Martí, Louis van Gaal, Santi Segurola, Jota Jordi, Alfredo Duro, Ricardo Sierra, Sique Rodríguez, Lluís Carreras, Joan Laporta, Quique Sánchez Flores, Siro López, Antonio Romero, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Edu García, Carlos Carpio, Víctor Lozano. [Bonus track: Gerard Romero, Miquel Serrano]

Fuentes: Radioestadio (Onda Cero), A diario (Radio Marca), Tiempo de juego (Cope), El partidazo de Cope, El larguero (Cadena Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), Carrusel deportivo (Cadena Ser), El golazo de Gol, El chiringuito de jugones (Mega).

Banda sonora

‘If You Leave Me Now’, Chicago.

‘Walking Contradiction’, Green Day.

‘Victim of Love’, Elton John.

‘Bury a Friend’, Billie Eilish.

