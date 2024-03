#Nodcast #292 – Los ramistas contraatacan

El regreso de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu, esta vez con la camiseta del Sevilla, ha movilizado a sus fieles, que no daban crédito al recibimiento que público y afición dispensaron al excapitán blanco.

Artistas invitados: Santiago Cañizares, Juanma Castaño, Manolo Lama, Isaac Fouto, [Cabecera: Javier Herráez, Paco González, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Víctor Fernández, Manu Carreño, José Castro, Jorge Liaño, Víctor Orta, Edu Aguirre, Roberto Gómez, Emilio Pérez de Rozas, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Raúl Varela, Carlos Martínez, Javier Herráez, Antonio Romero, Paco González, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Josep Pedrerol, Alfredo Duro, Fernando Burgos, Rocío Martínez, Edu García, Edu Pidal, Roberto Morales, Antón Meana, Miguel Ángel Chazarri, Jesús Gallego, José Félix Díaz, Cristóbal Soria, Iñaki Cano, Irene Junquera, Siro López, José Luis Sánchez, Sique Rodríguez, Carlos Pozuelo, David Sánchez, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Miguel Ángel Toribio, Javi Amaro, Juanma Rodríguez, Antonio Sanz, Jorge López Marco ‘Tote’, Pipi Estrada, Joaquín Maroto, Julio Pulido, Xavi Hernández, Luis García. [Bonus track: Gerard Romero, Víctor Navarro]

Fuentes: A diario (Radio Marca), El golazo de Gol, El desmarque (Cuatro), El partidazo de Cope, Carrusel deportivo (Cadena Ser), Radioestadio (Onda Cero), El larguero (Cadena Ser), El chiringuito de jugones (Mega), Tiempo de juego (Cope), Jijantes.

Banda sonora

‘Sugar Sugar’, The Archies.

‘Sugar Babe’, The Steve Miller Band.

‘Back to Black’, Amy Winehouse.

‘The Imperial March’, John Williams.

‘Wait Your Turn’, Rihanna.

