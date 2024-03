#Nodcast #293 – … Y Gil Manzano pitó el final

El polémico final del Valencia-Real Madrid y el gol de Jude Bellingham fuera de tiempo nos devuelve, una semana más, a las disputas arbitrales, con el mar de fondo del ‘Caso Negreira’.

Artistas invitados: Miguel ‘Látigo’ Serrano, Edu García, [Cabecera: Javier Herráez, Paco González, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manu Carreño, Albert Luque, Antonio García Ferreras, Josep Pedrerol, Antonio Romero, Paul Tenorio, José Luis Corrochano, José Luis Sánchez, Edu Aguirre, Siro López, Xavi Hernández, Paco González, Zinedine Zidane, Carlos Martínez, Alberto Pereiro, Raúl Varela, Juanma Rodríguez, Alfredo Duro, Manolo Lama, Hugo Ballester, Tomás Roncero, Pablo López, Miguel Ángel Toribio, Bernd Schuster, Ricardo Sierra, Fernando Burgos, Poli Rincón, Damià López, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Dani Garrido, José Antonio Ponseti, Fernando Morientes, Alfonso Pérez Burrull, Edu García, Cayetano Ros, Antón Meana, Javi Lázaro, Javi Balboa, Hugo Duro, Eduardo Iturralde González, Juan Andújar Oliver, Hugo Condés, David Bernabeu, Isaac Fouto, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Santiago Cañizares, Juanma Castaño, Antonio Sanz, Jorge Liaño, Mónica Marchante. [Bonus track: Miguel ‘Látigo’ Serrano, Raúl Varela, José Luis Pascual, Paco Navarro]

Fuentes: Marcador (Radio Marca), Radioestadio (Onda Cero), Carrusel deportivo (Cadena Ser), Tiempo de juego (Cope), A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), Movistar+ LaLiga, RAC1, Al rojo vivo (La Sexta), Sport.

Banda sonora

‘Dragon Ball’, Hironobu Kageyama.

‘Give a Little Whistle’, Cliff Edwards & Dickie Jones.

‘Duquesne Whistle’, Bob Dylan.

‘The Fire Inside’, Becky G.

Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.