#Nodcast #294 – Si Brahim Díaz se llamara Brahí Pons

A sólo unos días de la convocatoria de Luis de la Fuente, el mediapunta malagueño decidió jugar con la selección de Marruecos, lo que ha hecho que varios tertulianos denuncien un doble rasero en el trato que la RFEF otorga a los futbolistas de Real Madrid y FC Barcelona.

Artistas invitados: Miguel Martín Talavera, Antonio Romero, [Cabecera: Javier Herráez, Paco González, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Amine Baruc, Javier Herráez, Raúl Varela, Josep Pedrerol, Luis de la Fuente, Edu Pidal, Alfredo Duro, Juanma Castaño, Dani Senabre, Brahim Díaz, Fernando Burgos, Isaac Fouto, Siro López, David Sánchez, Manu Carreño, Luis García, Jaime Rodríguez, Joseba Larrañaga, Roberto Morales, José Luis Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Gómez, Jorge Liaño, Ricardo Reyes, Ricardo Rosety, Cayetano Ros, Susana Guasch, Ramón Álvarez de Mon, Julio Pulido, Joaquín Maroto, Fran Garrido, Rocío Martínez, Edu Aguirre, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Edu García, Paul Tenorio, Luis Rubiales, Paco Buyo, Antonio Sanz, Felipe del Campo, Javi Amaro, Luis Enrique Martínez, Paco González, Jorge D’Alessandro, Jesús Sánchez, Alberto Pérez. [Bonus track: Santi Giménez, Jesús Gallego, Sique Rodríguez, Antón Meana, Alfredo Duro]

Fuentes: Ser deportivos (Cadena Ser), Tiempo de juego (Cope), Radioestadio (Onda Cero), El chiringuito de jugones (Mega), Carrusel deportivo (Cadena Ser), El partidazo de Cope, Radioestadio noche, El larguero (Cadena Ser), A diario (Radio Marca), Directo Marca (Radio Marca).

Banda sonora

‘Trench Town’, Bob Marley.

‘Lies’, The Rolling Stones.

‘Ya Rayah’, Dahmane El Harrachi.

‘Silly Boy Blue’, David Bowie.

