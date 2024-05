#Nodcast #299 – La sociedad de la nieve en el Etihad

El Real Madrid sufrió de lo lindo para eliminar al Manchester City, que lo embotelló en su área hasta la tanda de penaltis. El ejercicio de resistencia entusiasmó a los aficionados blancos y disgustó sobremanera a quienes habían vaticinado un descalabro ante los de Pep Guardiola.

Artistas invitados: David Bernabeu, Xavi Hernández, [Cabecera: Javier Herráez, Paco González, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Felipe del Campo, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manu Carreño, Tomás Roncero, José Luis Sánchez, Josep Pedrerol, Jota Jordi, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Rocío Martínez, Fernando Burgos, Juanma Castaño, Roberto Palomar, Felipe del Campo, Siro López, Edu Pidal, Vicente Ortega, David Sánchez, Sique Rodríguez, Julio Pulido, Carlos Pozuelo, Joaquín Maroto, Manolo Lama, Nacho Palencia, Raúl Varela, Javier Tintó, Edu García, Víctor Lozano, Albert Lesan, Javier Rodríguez Marzo, Irene Junquera, Raúl Fuentes, François Gallardo, Cristian Hernández, Miguel Ángel Ruiz, Sergio González, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Damià López, Carlo Ancelotti, Jordi Martí, Roberto Morales, Jesús Gallego, José Mourinho, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Martín Talavera, Paco González. [Bonus track: Juanma Castaño, Isaac Fouto, Elías Israel, Pedro Rocha, Ángel García Muñiz, Santiago Cañizares, Siro López, Felipe del Campo]

Fuentes: RAC1, A diario (Radio Marca), Despierta San Francisco (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Cadena Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), El golazo de Gol, Sport TV, El programa de Ortega (Radio Marca), Marcador (Radio Marca), Tiempo de juego (Cope), Rondeando (8TV).

Banda sonora

‘A Hard Day’s Night’, The Beatles.

‘Mind Games’, John Lennon.

‘Now or never’, Elvis Presley.

‘Gangster Glam’, Prince.

