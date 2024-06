#Nodcast #307 – Mbappé mete la nariz en política

El mensaje del delantero francés, que anima a los jóvenes a votar para impedir el auge de ideologías extremas, no ha sentado bien a muchos periodistas españoles, que opinan que los deportistas no deben meterse en estos asuntos. Al menos, si no es para decir lo que ellos quieren.

Artistas invitados: Gonzalo Miró, Paco González, Juanma Castaño, Santiago Cañizares, Miguel Rico, Mónica Marchante,

Fuentes: A diario (Radio Marca), El larguero (Ser), Carrusel deportivo (Ser), El partidazo de Cope, Radioestadio noche (Onda Cero), El chiringuito de jugones, Tiempo de juego (Cope).

