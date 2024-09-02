Escrito por Louis | 2 de septiembre de 2024
#Nodcast #312 – La Eurocopa que nadie esperaba
Tras muchos meses escuchando que la Selección no partía entre las favoritas, que sus futbolistas no tenían gol ni carisma, que el seleccionador no motivaba a nadie, que la afición ni sabía cuándo empezaba el torneo… España se proclamó campeona de Europa por cuarta vez en su historia.
Artistas invitados: Raúl Fuentes, Raúl Varela, Roberto Gómez, Javi Amaro, Pepe Pasqués, Javier Tintó, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Manolo Lama, Luis de la Fuente, Fernando Burgos, Pedro Pablo Parrado, Marc Cucurella, Carlos Martínez, Juanma Castaño, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Yago de Vega, Julio Pulido, Jaime Rodríguez, Roberto Morales, Mónica Marchante, Poli Rincón, Rubén Martín, Antonio Romero, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Dani Senabre, Bruno Alemany, David Bernabeu, Helena Condis, Juan Félix Sanz, Yon Cuezva, Edu Pidal, Rocío Martínez, Javier Herráez, Alberto Pereiro, Cayetano Ros, Susana Guasch, Enrique Ortego, Esteban Suárez, Siro López, Manu Carreño, Guillermo Uzquiano, Edu Aguirre, Emilio Contreras, Julio Maldonado ‘Maldini’, Miguel Ángel Chazarri, Irene Junquera, Isaac Fouto, Edu García, Miguel Quintana, Santiago Segurola, Aritz Gabilondo, Alfredo Martínez, Josep Pedrerol, José Manuel Monje, Paco ‘Lobo’ Carrasco, Alberto Arauz, oyente de Onda Cero, Isaac Avilés, Paco González, Tomás Guasch, Pedro Martín, José Manuel Oliva. [Bonus track: Ángel García Muñiz, Juan Gato, Germán Dobarro, Tomás Guasch, Joseba Larrañaga, Xuancar, José Luis Corrochano, Alejandro Blanco]
Fuentes: A diario (Radio Marca), El partidazo de Cope, El chiringuito de jugones (Mega), El larguero (Cadena Ser), Radioestadio noche (Onda Cero).
Banda sonora
- ‘Whatever’, Oasis.
- ‘Fanny (Be Tender With My Love)’, Bee Gees.
- ‘I Could Easily Fall (In Love With You)’, Cliff Richard & The Shadows.
- ‘Quijote’, Luis de la Fuente y Patxi Salinas.
- ‘Lâche-toi’, Collectif Métissé.
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