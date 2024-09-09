Escrito por Louis | 9 de septiembre de 2024
#Nodcast #313 – La cláusula de Nico Williams
Tras su gran actuación en la Eurocopa, el extremo del Athletic fue pretendido por el FC Barcelona. Más de un periodista dio por hecho el fichaje, pero había más de un escollo.
Artistas invitados: Jota Jordi, Josep Pedrerol, Edu Velasco, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Poli Rincón, Matías Palacios, Helena Condis, Juanma Castaño, Raúl Varela, Santi Ovalle, Roberto Gómez, David Bernabeu, Edu Pidal, José Álvarez, Toni Freixa, Miguel Ángel Toribio, Felipe del Campo, Manu Carreño, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Ricardo Rosety, Alfredo Duro, Álvaro Benito, Edu Aguirre, Florentino Pérez, Nico Williams, Javier Tintó, Carlos Vicente Gómez ‘Chitu’, María José Hostalrich, Eduardo Inda, Manolo Lama, Albert Lesán, Joan Laporta, David Sánchez, Irene Junquera, Pedro Riesco, Javi Amaro, Nico Rodríguez, José Manuel Monje, Iñigo Markínez, Alberto Santacruz, Antón Meana, José Félix Díaz, Kike Mateu, Carlos Ganga, Víctor Navarro, Mariano Rajoy Brey, Yago de Vega, Santi Giménez, Juan Arias, Gonzalo Miró, Miguel Martín Talavera, [Bonus track: Pedro Fullana, Kiko Narváez, Manu Carreño] Emilio Pérez de Rozas, Luis Munilla.
Fuentes: Radioestadio noche (Onda Cero), A diario (Radio Marca), El larguero (Ser), El partidazo de Cope, El chiringuito de jugones (Mega), La posesión (Sport), Rondeando (8tv).
Banda sonora
- ‘Brown Eyed Girl’, Van Morrison.
- ‘Girl, You’ll Be a Woman Soon’»’, Neil Diamond.
- ‘La casa por el tejado’, Fito & Fitipaldis.
- ‘Don’t Leave Me This Way’, The Communards.
- ‘No Way No’, Magic!
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