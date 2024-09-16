Escrito por Louis | 16 de septiembre de 2024
#Nodcast #314 – Rodrygo, el patito feo
El delantero brasileño del Real Madrid ha sido noticia en este comienzo de temporada. Primero, por quejarse de que le recortaran en una portada. Ahora, por unas declaraciones sobre las que se ha debatido ampliamente en la prensa española, manipulación mediante.
Artistas invitados: Gonzalo de Martorell, Josep Pedrerol, José Álvarez, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Rocío Martínez, Juanma Castaño, David Sánchez, Raúl Varela, Fernando Kallás, Dani Senabre, Louis van Gaal, Edu Aguirre, Roberto Gómez, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Emilio Pérez de Rozas, Manu Carreño, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Irene Junquera, Paco Buyo, Amalio Moratalla, Edu Pidal, Ricardo Rosety, José Manuel Monje, José Damián González, Alberto Pereiro, Ignacio F. Marcano, Fernando Burgos, Antón Meana, Cayetano Ros, Javi Amaro, Jota Jordi, Roberto Morales, José María Gutiérrez, Roberto Palomar, Juan Ignacio Gallardo, Albert Luque, Antonio Sanz, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, José Luis Sánchez, José Félix Díaz, Tomás Roncero, Fernando Evangelio, Mónica Marchante, Cristiano Ronaldo, Nacho Peña, Pedro Ivo, Rodrygo Goes, Ramón Álvarez de Mon, Miguel Ángel Méndez, Iñaki Cano, José Antonio Martín Otín ‘Petón’, Paco García Caridad, Ana Rodríguez, Natalia Torrente, Antonio Romero, Miguel Ángel Toribio, Julio Maldonado ‘Maldini’, Pablo Pinto, Susana Guasch, Pipi Estrada, Joseba Larrañaga. [Bonus track: Javier Tintó, Raúl Varela, Gonzalo Miró, Quim Domènech]
Fuentes: Radioestadio noche (Onda Cero), El larguero (Cadena Ser), A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), El partidazo de Cope.
Banda sonora
- ‘All You Need Is Love’, The Beatles.
- ‘Rage Hard’, Frankie Goes To Hollywood.
- ‘The Joker’, Steve Miller Band.
- ‘Ahora que…’, Joaquín Sabina,
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