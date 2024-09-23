Escrito por Louis | 23 de septiembre de 2024
#Nodcast #315 – Nueva Champions, misma película
La victoria del Real Madrid ante el Stuttgart recordó a muchos otros partidos en la misma competición. Mientras parte de la prensa subraya que ganar sufriendo es una virtud, otros aprovechan para criticar a los blancos y a su nueva estrella, Kylian Mbappé.
Artistas invitados: Raúl Fuentes, Irene Junquera, Javier Tintó, Javi Amaro, Jorge Liaño, Raúl Varela, Pipi Estrada, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Felipe del Campo, David Bernabeu, Paul Tenorio, Nacho Labarga, David Sánchez, Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Arancha Rodríguez, Juanma Castaño, David Vidales, Rocío Martínez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Antonio Romero, Josep Pedrerol, Óscar Pereiro, Enrique Marqués, Pedro Riesco, Elías Israel, Roberto Palomar, Siro López, Jesús Gallego, Manu Carreño, Florentino Pérez, Matías Palacios, Enrique Ortego, Jota Jordi, Vero Boquete, Javi Lázaro, Roberto Gómez, Paco González, Fernando Evangelio, Roberto Mateo, Roberto Morales, José María Gutiérrez, Edu Aguirre, Paco Buyo, Julio Pulido, Juanma Rodríguez, Fernando Burgos, Juan Félix Sanz, Deniz Undav, Paco García Caridad, Diego Plaza. [Bonus track: Antonio Ruiz, David Sánchez, Manolo Lama, Gonzalo Miró, Joseba Larrañaga, Juanma Castaño, Isaac Fouto, Elías Israel, Quim Domènech, Rubén Cañizares, Diego Pablo Simeone]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), A diario (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), El larguero (Ser), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), El partidazo de Cope, Tiempo de juego (Cope).
Banda sonora
- ‘Strange Game’, Mick Jagger.
- ‘Stratosphere’, Stratovarius.
- ‘Never’, Moving Pictures.
- ‘Man in black’, Johnny Cash.
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