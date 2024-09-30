Escrito por Louis | 30 de septiembre de 2024
#Nodcast #316 – Tarjeta amarilla por protestar
El arbitraje del Real Madrid-Deportivo Alavés no contentó a nadie. Los madridistas acabaron desquiciados por las amonestaciones y sus rivales se quejaron de que Endrick y Vinícius debieron ser expulsados.
Artistas invitados: Emilio Pérez de Rozas, Javier Tintó, Raúl Varela, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Juanma Castaño, Susana Guasch, Rocío Martínez, Edu García, Roberto Gómez, Manu Carreño, Isaac Fouto, Fernando Burgos, Albert Luque, Javi Amaro, José Luis Sánchez, Carlo Ancelotti, Pável Fernández, Enrique Marqués, Juan Carlos I, Edu Pidal, Jesús Gallego, David Vidales, Felipe del Campo, Miguel Ángel Chazarri, David Sánchez, Edu Aguirre, Roberto Morales, Antonio Romero, Jesús Alcaide, Julio Pulido, Jorge Liaño, Lluís Flaquer, Antón Meana, Tomás Roncero, Bernd Schuster, Jorge D’Alessandro, Louis van Gaal, Vinícius Junior, Siro López, José Félix Díaz, Juan Félix Sanz, Cristina Cubero, Cristóbal Soria, Manolo Lama, Cayetano Ros, Paco González, Roberto Mateo, Ramón Álvarez de Mon, Guillermo Uzquiano, Roberto Palomar, Florentino Pérez, José Manuel Monje. [Bonus track: Juanma Castaño, Víctor Fernández, Edu Aguirre, Isaac Fouto, José María del Nido Carrasco, Xavi García Pimienta]
Fuentes: El chiringuito de jugones (Mega), A diario (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), El larguero (Ser), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), El partidazo de Cope.
Banda sonora
- ‘Big Yellow Taxi’, Counting Crows.
- ‘Unsatisfied’, Lou Johnson.
- ‘Girl Crazy’, Hot Chocolate.
- ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, The Beatles.
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