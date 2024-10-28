Escrito por Louis | 28 de octubre de 2024 La Libreta en Radio Marca 5×09 – Pavo real Si te ha gustado, compártelo Tal vez te interese también: La Libreta en Radio Marca 7×02 – Jabón con Madring → La Libreta en Radio Marca 7×01 – Sonidos del verano → La Libreta en Radio Marca 6×46 – Season finale → La Libreta en Radio Marca 6×45 – Dos estrellas → 2 comentarios (a día de hoy) en La Libreta en Radio Marca 5×09 – Pavo real Diony dice: 28 octubre, 2024 a las 18:05 No solo tienes el nocast de la próxima semana, también el de la siguiente. Se ve que lo de Vini no estaba tan claro. Saludos desde Wilkes-Barre, ciudad hermana de Scranton. Louis dice: 3 noviembre, 2024 a las 9:27 Gracias.
No solo tienes el nocast de la próxima semana, también el de la siguiente. Se ve que lo de Vini no estaba tan claro. Saludos desde Wilkes-Barre, ciudad hermana de Scranton.
Gracias.