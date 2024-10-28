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Escrito por Louis | 28 de octubre de 2024

La Libreta en Radio Marca 5×09 – Pavo real

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2 comentarios (a día de hoy) en La Libreta en Radio Marca 5×09 – Pavo real

  1. Diony dice:
    28 octubre, 2024 a las 18:05

    No solo tienes el nocast de la próxima semana, también el de la siguiente. Se ve que lo de Vini no estaba tan claro. Saludos desde Wilkes-Barre, ciudad hermana de Scranton.

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