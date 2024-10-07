Escrito por Louis | 7 de octubre de 2024
#Nodcast #317 – El derbi de los mecheros
Los sucesos en el fondo Sur del Metropolitano acapararon todos los debates tras el primer Atlético-Real Madrid de la temporada, con especial atención a las declaraciones de Diego Pablo Simeone, en las que responsabilizaba a Thibaut Courtois.
Artistas invitados: Miguel Ángel Méndez, Nacho Peña, Felipe del Campo, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Xavi Hernández, Raúl Varela, Alfredo Duro, Manolo Lama, Rocío Martínez, Mateo Busquets Ferrer, Jesús Gallego, Juanma Castaño, Santiago Cañizares, Paco González, José Antonio Martín Otín ‘Petón’, Poli Rincón, Manu Carreño, Pablo López, Sique Rodríguez, Pedro Riesco, Antonio Romero, José María Bonilla, Koke Resurrección, Luis Núñez Villabeirán, Siro López, David Bernabeu, Edu Aguirre, José Luis Sánchez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Miguel Ángel Gil Marín, José Ramón de la Morena, Josep Pedrerol, Antonio García Ferreras, Diego Pablo Simeone, Cayetano Ros, Joseba Larrañaga, Albert Luque, Santi Giménez, Gonzalo Miró, Luis García, Roberto Morales, Ricardo Rosety, Benjamín López, Miguel Martín Talavera, Kiko Narváez, Antonio Sanz, Isaac Fouto, Ainhoa Sánchez, Ramón Álvarez de Mon, Tomás Roncero, Fernando Kallás, José María García, Florentino Pérez, Alfredo Somoza, José Miguélez, Rodrigo Marciel, Juanma Rodríguez. [Bonus track: Juanma Rodríguez, Paul Tenorio, Sergio Valentín]
Fuentes: Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), Radioestadio noche (Onda Cero), Tiempo de juego (Cope), Carrusel canalla (Ser), El larguero (Ser), A diario (Radio Marca), El primer palo (Es Radio), El partidazo de Cope.
Banda sonora
- ‘Me and Bobby McGee’, Kris Kristofferson.
- ‘Sicilian Pastorale’, Nino Rota.
- ‘Nothing but a Heartache’, The Flirtations.
- ‘Rats’, Pearl Jam.
- ‘Oh, When The Saints’, Lady Gaga.
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