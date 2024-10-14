Escrito por Louis | 14 de octubre de 2024
#Nodcast #318 – El primer mandamiento del cholismo
El mal juego del Atlético de Madrid, que se ha descolgado a siete puntos del líder, ha desatado las críticas a Diego Pablo Simeone, que sin embargo sigue contando con varios defensores que siempre que va mal apuntan a la plantilla.
Artistas invitados: Paul Tenorio, Antonio Sanz, Ainhoa Sánchez, Raúl Varela, Jorge Liaño, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Emilio Pérez de Rozas, Javi Amaro, Diego Pablo Simeone, Felipe del Campo, Gonzalo Miró, Rocío Martínez, Edu García, Antonio Ruiz, Josep Pedrerol, Manolo Lama, Pablo López, Mónica Marchante, José María del Nido, Marcos Benito, Alexis Martín-Tamayo ‘Mister Chip’, Miguel Martín Talavera, José Damián González, Roberto Palomar, Santiago Segurola, Cayetano Ros, Juanma Castaño, Isaac Fouto, David Bernabeu, Edu Pidal, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Marçal Lorente, Jorge D’Alessandro, Kiko Narváez, Edu Aguirre, Diego Picó, Miguel Ángel Méndez, Roberto Mateo, José María Aznar, Paco González, Tomás Roncero, Álex Silvestre, Diego Plaza, Zinedine Zidane, Siro López, Jesús Gallego, Antón Meana, Miguel Rico. [Bonus track: Juanma Castaño, Helena Condis, David Sánchez, Gonzalo Miró, Isaac Fouto, Roberto Palomar]
Fuentes: A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), Radioestadio noche (Onda Cero), Tiempo de juego (Cope), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), Carrusel deportivo (Ser).
Banda sonora
- ‘The Defense’, Bad Religion.
- ‘Radioactive’, Imagine Dragons.
- ‘Losing my Religion’, R. E. M.
- ‘Jealous of Your Cigarette’, Hawksley Workman.
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