Escrito por Louis | 21 de octubre de 2024
#Nodcast #319 – Luis el ‘agrandao’
De la Fuente aprovechó la brillante victoria de España ante Serbia para reivindicarse en la sala de prensa. El seleccionador envió un recado a quienes le ven crecido con los éxitos recientes, y casi todos los periodistas detectaron también una alusión no demasiado velada a su predecesor, Luis Enrique.
Artistas invitados: Luis Millán, Juanma Castaño, Manolo Lama, Isaac Fouto, Guillermo Uzquiano, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Raúl Varela, Edu Pidal, Josep Pedrerol, José Damián González, Felipe del Campo, Manu Carreño, Edu García, Edu Aguirre, Manuel Esteban ‘Manolete’, Manolo Lama, Bernd Schuster, Pablo López, Miguel Ángel Toribio, Quim Domènech, Luis de la Fuente, Roberto Gómez, Antonio Romero, Alfredo Matilla, Jorge Segura, Fernando Burgos, Julio Pulido, Rocío Martínez, Antonio Ruiz, Enrique Ortego, Miguel Ángel Méndez, Carlos Carpio, Paco González, Antonio Sanz, Javi Amaro, Irene Junquera, Jesús Gallego, Miguel Martín Talavera, Nacho Peña, Eduardo Iturralde González, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Pedro Riesco, Gonzalo Miró, Alfredo Duro, Tomás Roncero, Elías Israel, Luis Rubiales, Luis Enrique Martínez, Fernando Evangelio, Cayetano Ros, Roberto Palomar, Jorge D’Alessandro, Carlos Vicente Gómez, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’. [Bonus track: Antonio Romero, Manu Carreño, Axel Torres, Javier Herráez, Eduardo Iturralde González, Dani Garrido]
Fuentes: A diario (Radio Marca), El chiringuito de jugones (Mega), Radioestadio noche (Onda Cero), Tiempo de juego (Cope), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), El larguero (Ser), No tenéis ni **** idea (Movistar+), Carrusel deportivo (Ser).
Banda sonora
- ‘Big in Japan’, Alphaville.
- ‘Heart and Soul’, Howard Shore.
- ‘Big Love’, Fleetwood Mac.
- ‘Hello, Goodbye’, The Beatles.
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