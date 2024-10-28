Escrito por Louis | 28 de octubre de 2024
#Nodcast #320 – La remontada que quitaba el sueño a Flick
En vísperas del Clásico, el Real Madrid protagonizó una de sus habituales remontadas, aunque esta vez en la fase de liguilla. La actuación blanca ante el Borussia Dortmund fue leída por algún periodista como un serio aviso para el FC Barcelona.
Artistas invitados: Javier Tintó, Javi Amaro, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Josep Pedrerol, Albert Luque, Juanma Castaño, Felipe del Campo, Alfredo Duro, Carlos Vicente Gómez, Paco González, Manolo Lama, Edu Aguirre, Roberto Morales, Diego Plaza, Raúl Varela, Siro López, David Sánchez, Enrique Marqués, Fernando Esteso, Andrés Pajares, Fernando Sanz, Edu Pidal, Juanma Rodríguez, Antonio Romero, Isaac Fouto, Tomás Roncero, Manu Carreño, Dani Garrido, Rocío Martínez, Florentino Pérez, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Roberto Gómez, Roberto Palomar, Poli Rincón, José Luis Calderón, Pablo Parra, El Xokas, Abelardo Fernández, Jesús Gallego, Fernando Burgos, María José Hostalrich, Antón Meana, Cristóbal Soria, Jordi Martí, Rafael Almansa, Bruno Alemany, Javier Miguel, Ramón Álvarez de Mon, Emilio Butragueño, Alfredo Relaño, Lluís Flaquer, Sique Rodríguez, Miguel Martín Talavera, Joshua Seixas Arantes do Nascimento. [Bonus track: Javi Muñoz, Gerard López, Sergio Sánchez, Juanpe Ramírez]
Fuentes: A diario (Radio Marca), El larguero (Cadena Ser), Radioestadio noche (Onda Cero), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), El partidazo de Cope, El chiringuito de jugones (Mega), Noche de Champions (Movistar+).
Banda sonora
- ‘These Days’, Foo Fighters.
- ‘The First Part’, Superchunk.
- ‘Love Love Love’, Caetano Veloso.
- ‘Specialist’a’, Interpol.
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