Escrito por Louis | 4 de noviembre de 2024
#Nodcast #321 – El Balón de Otro
¿Por qué todos los periodistas decían que Vinícius Junior iba a ganar el Balón de Oro, si ninguno lo había comprobado? Tras conocerse la victoria de Rodrigo, muchos programas se convirtieron en tanatorios y los opinadores más próximos al Real Madrid comenzaron a deslizar teorías de la conspiración.
Artistas invitados (por orden de aparición): Pipi Estrada, Raúl Varela, Jorge Liaño, [Cabecera: Jesús Gallego, Javier Herráez, Paco González, Felipe del Campo, Juan Antonio Alcalá, Inma Rodríguez, Paco García Caridad, Julio Maldonado ‘Maldini’, Antonio Romero, Javier Gómez Matallanas, Alberto Arauz, Roberto Gómez, Manu Carreño, José Joaquín Brotons, José Damián González, José Manuel Monje] Felipe del Campo, Albert Luque, Nacho Peña, Tomás Roncero, Roberto Morales, Luis García, Siro López, Fernando Burgos, José Félix Díaz, Nacho Labarga, Edu Aguirre, José Luis Sánchez, Manu Carreño, Yago de Vega, Antón Meana, Juanma Castaño, Alberto Pereiro, Alfredo Duro, Miguel Ángel Díaz ‘Miguelito’, Juanma Rodríguez, Ricardo Sierra, Vinícius Junior, Rocío Martínez, Edu Pidal, Emilio Contreras, Miguel Ángel Toribio, Florentino Pérez, Manolo Lama, Arancha Rodríguez, Santiago Cañizares, Sandy Heribert, George Weah, Roberto Gómez, Juan Castro, Enrique Marqués, Cayetano Ros, José María Gutiérrez, Susana Guasch, Albert Fernández, Marcos López, Mariano Rajoy Brey, José Luis Calderón, Axel Torres, Manuel Esteban ‘Manolete’, David Sánchez, Julio Pulido, Cristóbal Soria, Nacho Palencia, Fernando Kallas, Esteban Suárez, Isaac Fouto, Roberto Palomar, Melchor Ruiz, Miguel ‘Látigo’ Serrano, Javier Tintó, Javi Amaro, Paul Tenorio, Marçal Lorente, Luis García, Alfredo Relaño, Quim Domènech, Ricardo Rosety, Guille Giménez, Antoni Daimiel, Gonzalo Miró, Roberto Mateo, Pablo Parra, Miguel Ángel Lara, Antonio Romero, Javi Lázaro. [Bonus track: Enrique Marqués, Felipe del Campo, Juan Castro, Albert Fernández]
Fuentes: A diario (Radio Marca), El partidazo de Cope, Radioestadio noche (Onda Cero), Buenas noches y buenos goles (Radio Marca), Carrusel deportivo (Ser), El chiringuito de jugones (Mega y Twitch), Tiempo de juego (Cope), Despierta San Francisco (Radio Marca).
Banda sonora
- ‘Gold’, Spandau Ballet.
- ‘Bury A Friend’, Jamie Cullum.
- ‘A Vida É Desafio’, Afro-X y Racionais MC’s.
- ‘It’s My Party’, Leslie Gore.
- ‘Reptile’, Eric Clapton.
- ‘Conspiración’, Olé Olé.
- ‘La vida me da palo’, Mano Negra.
- ‘Respect’, Aretha Franklin.
Suscríbete al #Nodcast a través de iTunes, iVoox o Spotify, con nuevos episodios cada lunes a las 11:00. También puedes escucharlos en esta web y un poco antes (sobre las 10.25) en Radio Marca. Encontrarás aquí todos los episodios publicados hasta ahora. Y aquí, la lista de Spotify con su heterogénea banda sonora.